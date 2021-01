Emanuela Aureli, chi è il marito Sergio Di Folco: età, lavoro, vita privata

Emanuela Aureli è una famosa imitatrice e comica italiana, sposata da anni con il segretario del Sip, Sergio Di Folco.

Emanuela Aureli è una famosissima imitatrice con una lunga carriera nel mondo dello spettacolo alle sue spalle, sposata da anni con Sergio Di Folco. La coppia è molto riservata e vive la loro vita coniugale lontano dalle telecamere.

Sergio Di Folco è nato a Sora, in provincia di Frosinone, il 9 gennaio 1980. Vive da anni a Rocca D’Arce e dal 2017 è segretario generale nazionale del Sip, il Sindacato Autonomo di Polizia. Ha conseguito la laurea in Scienze Politiche all’Università di Bari e una in International Studies alla Link Campus University of Malta. Ha anche svolto il ruolo di assessore comunitario e comunale nella città dove risiede. Nel 2015 ha sposato l’imitatrice e comica italiana Emanuela Aureli e insieme hanno avuto un figlio, Giulio.

Sergio Di Folco e il rapporto con Emanuela Aureli

Emanuela Aureli ha ripinto un quadro molto romantico del marito Sergio Di Folco durante un’intervista: “Avevo promesso a me stessa che non mi sarei mai più innamorata perché avevo già sofferto troppo. Poi è arrivato lui e mi ha fatto cambiare idea. Oggi posso dire che non sono mai stata così felice“. I due sono molto affiatati e la differenza d’età non è affatto un problema per la coppia.

Tra Emanuela Arcuri e Sergio Di Folco vi sono sette anni di differenza, in quanto lui è più giovane dell’imitatrice di 7 anni. Di Folco oltre al suo impegno con il Sip, è anche un professore universitario presso la Niccolò Cusano, dove insegna un Master in Antiterrorismo Internazionale ed è stato Cavaliere di Merito del Sacro Ordine Militare Costantiniano di San Giorgio.