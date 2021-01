Elisa Isoardi, perché è finita malissimo con Raimondo Todaro: cosa è successo

Per la conduttrice Elisa Isoardi la chiacchierata storia con il ballerino di Ballando con le stelle, Raimondo Todaro, non è finita affatto bene.

La conduttrice Elisa Isoardi ha parlato più volte dell’amore per la danza che ha scoperto grazie alla partecipazione a “Ballando con le Stelle“. Il talent di Milly Carlucci le ha anche permesso di conoscere il ballerino Raimondo Todaro con il quale ha stretto da subito un ottimo feeling.

Il feeling tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro non è passato inosservato a nessuno. L’attrazione tra i due era molto evidente e la sensualità trasmessa in pista ne era soltanto una testimonianza. I due si sono mostrati molto affiatati anche fuori dalla pista da ballo di “Ballando con le stelle“, concedendosi romantiche passeggiate notturne per le vie di Roma dopo le ore di prove. Tutti parlavano di fidanzamento segreto per la conduttrice di Cuneo e il ballerino siciliano, ma qualcosa sembra essere andato storto.

Elisa Isoardi, com’è oggi il rapporto con Raimondo Todaro

Elisa Isoardi ha parlato più volte di “una grande amicizia e niente di più” con il ballerino Raimondo Todaro. Si è detta consapevole dell’affinità che riuscivano a trasmettere ballando insieme, ma ha ribadito che il loro rapporto si limita all’amicizia. Ad oggi la conduttrice è single e si sta godendo un po’ di meritato riposo.

Raimondo Todaro, invece, concluso il programma di Milly Carlucci è stato avvistato più volte in compagnia di un’altra donna, che non è Elisa Isoardi. Le coccole e l’affetto che si è instaurato tra i due non è stato sufficiente per far nascere una relazione e il ballerino ha conosciuto una nuova donna, la professoressa de “L’Eredità” Sara Arfaoui. Il ballerino si è detto molto felice insieme alla 25enne, nota sul web come influencer.