Elettra Lamborghini, tutto quello che sappiamo sulle sue sorelle Lucrezia, Flaminia, Ginevra e sul fratello Ferruccio Lamborghini.

I segreti sulla vita privata di Elettra Lamborghini, cantante e regina del twerk in Italia, non sono più molti. La ragazza condivide spesso le sue giornate su Instagram, dove ha più volte presentato al pubblico la sua famiglia. Flaminia e Lucrezia, nate nel 1999, sono le due sorelle gemelle con cui Elettra condivide il rapporto forse “migliore” rispetto agli altri membri della famiglia. Elettra infatti ha un’altra sorella, Ginevra, e un fratello, Ferruccio. L’unico che, per il momento, non è mai apparso sui profili social della cantante è proprio Ferruccio.

Chi sono le sorelle e il fratello di Elettra Lamborghini

Ferruccio Lamborghini, 29 anni, è il fratello maggiore della famiglia Lamborghini. Il ragazzo ha una enorme passione per le moto, e infatti ha imparato ad andare in moto da molto giovane: è campione europeo di mini-like e nel 2007 ha esordito nel campionato italiano 125 GP, ottenendo diversi premi. Contemporaneamente, Ferruccio si dedica anche all’attività imprenditoriale con il padre Tonino Lamborghini.

Ginevra, Lucrezia e Flaminia sono le tre sorelle di Elettra e Ferruccio. Le gemelle, Lucrezia e Flaminia, sono state scelte come testimoni di nozze da Elettra. Al matrimonio, invece, non era presente Ginevra. Flaminia si è diplomata al liceo artistico senza continuare gli studi, mentre Lucrezia frequenta l’Università di Bologna. Ginevra sembra essere l’unica, per il momento, a seguire la sorella sulle orme della musica e di recente ha pubblicato il suo primo singolo, “Scorzese”.