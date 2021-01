Chiara Ferragni, la foto che allarma i fan: cos’è successo al suo seno?

Chiara Ferragni inizia il 2021 in intimo: nel suo ultimo post su Instagram si mostra in slip e reggiseno, ma un “dettaglio” non è passato inosservato.

Se il buongiorno si vede dal mattino, il 2021 promette di essere un altro anno coi fiocchi per Chiara Ferragni. La splendida influencer è tornata ad affacciarsi sul suo profilo Instagram mostrando il suo lato più sensuale e selvaggio. Nel suo ultimo post la moglie di Fedez si lascia immortale in una posa bollente, con solo l’intimo indosso. Ai suoi fan però è caduto l’occhio su un particolare decisamente anomalo…

Le “misure” di Chiara Ferragni

“Feeling myself ✨”, scrive Chiara Ferragni nella laconica didascalia della sua foto (quasi) senza veli. “Mi sento me stessa”, o qualcosa del genere. Come la stragrande maggioranza degli italiani, la Nostra è reduce da vacanze natalizie sui generis. Se un anno fa girava il mondo tra le Maldive, Los Angeles e Dubai con tutta la sua famiglia, mentre quest’anno a causa del Covid non ha potuto viaggiare. Ma col suo splendido pancione che continua a crescere non dev’esserle pesato più di tanto.

A ben vedere anche il “davanzale” di Chiara Ferragni è cresciuto, tanto che il reggiseno non riesce più a contenere le curve. Ed ecco che sempre su Instagram spunta un video con lei che mostra il suo make up e canta, avvicinando il viso alla telecamera e facendo sognare tutti con il reggiseno troppo stretto che si avvicina e si allontana.

Le reazioni dei followers non si sono fatte attendere: tale luca_mercadante7 scrive: “Con tutti sti soldi compratelo un reggiseno più grande”, giuliasellaro gli fa eco: “Consiglierei un reggiseno più grande 😂 ps. Sei stupenda! ❤️”, e argentierika ribadisce: “Certo chiara che un reggiseno più grande magari…. con i soldi che hai le basi”. Se l’obiettivo era lanciare una provocazione e far parlare di sé, è stato ancora una volta centrato in pieno.