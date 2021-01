Caterina Balivo, che batosta: non rientra più in Rai, cosa sta succedendo

Caterina Balivo allontana nuovamente il suo attesissimo ritorno sul piccolo schermo: ecco le sue parole sui social.

Brutte notizie per i fan di Caterina Balivo in questo primissimo scorcio di 2021. Il rientro in tv della popolare conduttrice campana slitta ancora: per almeno qualche mese resterà lontana dal piccolo schermo. E dire che circa una settimana aveva rassicurato tutti i suoi aficionados promettendo: “Prima o poi tornerò”.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Nuovo “rinvio” per Caterina Balivo

E’ stata la stessa Caterina Balivo, a colloquio con i suoi followers su Instagram, ad annunciare per ora non ha intenzione di tornare negli studi televisivi. “Per il momento no, è una decisione mia”, ha risposto a un utente che sperava di poterla nuovamente seguire in tv. Intanto il “caso” dell’addio alla Rai dopo l’ultima stagione di Vieni da Me continua a far discutere.

Leggi anche –> Caterina Balivo: “Il motivo per cui sorridere di lunedì” – FOTO

In realtà, come ha più volte spiegato la stessa conduttrice, la scelta di una pausa lavorativa non è dipesa dai dirigenti del servizio pubblico, ma da lei: dopo un’attenta riflessione ha deciso di fermarsi per un po’, a quanto pare per stare di più con la sua famiglia e staccare dallo stress della messa in onda quotidiana.

Leggi anche –> Caterina Balivo addio Rai, il retroscena: “Volevano rinnovarlo”

Per farla breve, a 40 anni Caterina Balivo ha voluto prendersi del tempo, ma ciò non significa affatto che abbia deciso di interrompere la sua carriera, per la quale potrebbe al contrario prospettarsi una svolta. I beninformati dicono che la Nostra stia attendendo tranquilla e serena l’offerta giusta per uno show del weekend o da prima serata. Dunque, to be continued…