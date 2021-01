Daydreamer: gli attimi più coinvolgenti e passionali di tutta la soap

La soap opera turca Daydreamer ha conquistato in poco tempo il cuore di tutti gli italiani. Ricordiamo insieme le scene più romantiche.

I due attori Can Yaman e Demet Özdemir hanno fatto sognare con le loro performance l’intera penisola italiana. Protagonisti della celebre serie Daydreamer, in onda su Canale5, hanno rubato il cuore di tutti i telespettatori, facendoli immergere nel mondo di Can Divit e Sanem Aydin. I due innamorati vivono insieme una storia d’amore travolgente ed estremamente romantica, che ha incantato e commosso ogni appassionato. Rivediamo insieme i momenti più coinvolgenti e passionali vissuti dai due protagonisti all’interno della soap.

Uno degli episodi più romantici è stato senza dubbio quello della prima volta in cui Can ha invitato Sanem nella sua baita. I due hanno vissuto lì un momento davvero significativo. Il Divit ha raccontato infatti alla donna di non aver mai rivelato a nessun altro l’ubicazione del suo nascondiglio. In seguito, i due, presi dall’ebbrezza e da qualche bicchiere di troppo, sono finiti l’uno tra le braccia dell’altro, facendo breccia nel cuore di tutti i telespettatori.

Un altro momento davvero importante è stato quello del primo shooting fotografico. È proprio allora che il Divit si è reso conto di essere interessato alla scrittrice, più bella ed intrigante che mai, seppur un po’ impacciata e timida . I due si sono incontrati la prima volta per caso, al buio, tra le balconate del teatro. Cann, scambiandola per la sua fidanzata Polen, ha dato il via ad un romantico ed appassionato bacio, dal quale Sanem non si è divincolata, e che ha sancito l’inizio della loro splendida storia d’amore.

Daydreamer: il momento che spezzerà il cuore ai fan

La serie Daydreamer, in onda su Canale5, ha conquistato in pochissimo tempo tutti i telespettatori. I due protagonisti, Sanem e Can, hanno vissuto decine e decine di momenti estremamente romantici, facendo sognare tutto il pubblico. Tra i baci appassionati e gli sguardi ammiccanti, ci sarà in futuro posto per un episodio che nessuno spettatore riuscirà mai a dimenticare. Secondo alcune anticipazioni infatti, Sanem, in seguito al salto temporale, si imbatterà in un vecchio cinema, scoperto vagando per le vie di Istambul. Esattamente in quell’istate, Can si accorgerà della sua presenza, e la seguirà all’interno della struttura, raggiungendola. A pochi passi da lei, l’uomo non riuscirà a parlarle, preso dal rimorso per averle spezzato il cuore. Convinto di essere sul punto di impazzire, il Divit si allontanerà silenziosamente dalla ragazza, la quale riuscirà però a percepire la sua presenza.