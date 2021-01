Sarà un calciomercato ricco di sorprese: in primis, ci sarà l’addio de El Papu Gomez che si sta allenando da solo a Zingonia

Tutto pronto per l’addio di Alejandro “El Papu” Gomez. Il talentuoso giocatore dell’Atalanta è ormai in rottura con il club bergamasco: il suo addio è soltanto questione di ore. Da qualche giorno si sta allenando da solo a Zingonia: il suo futuro è ormai altrove. Dopo le polemiche con Gasperini, la dirigenza confermerà l’allenatore della compagine lombarda dicendo addio, invece, al sudamericano. Sulle sue tracce ci sarebbero diversi top club d’Italia (e non solo): Inter e Lazio in pole per acquistare a costi ridotti “El Papu“, pronto a mettersi in mostra ancora in Serie A. La sua valutazione si aggirerebbe intorno ai 10-15 milioni con il club nerazzurro che potrebbe anche pensare a qualche giovane nella trattativa.

Calciomercato, il futuro di Gomez

Il suo obiettivo è quello di tornare a giocare il prima possibile per confermarsi ad alti livelli dopo diverse stagioni da urlo con la maglia dell’Atalanta. Gomez vuole continuare il suo percorso per arrivare pronto anche alla Copa America con l‘Argentina, in programma in estate. Nei giorni scorsi lo stesso presidente Percassi ai microfoni de “L’Eco di Bergamo” ha voluto chiudere per sempre il discorso Papu: “No guardi, ne abbiamo già parlato abbastanza. L’argomento per me è chiuso. Punto”.