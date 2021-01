Antonio Zequila con la donna misteriosa: “Bionda e giovane”

Ancora novità importanti per quanto riguarda la vita privata di Antonio Zequila, pronto a rimettersi al lavoro: ecco di chi si tratta

Antonio Zequila vuole tornare a stupire tutti nel 2021. Come svelato a Rtl102 l’ex concorrente del Grande Fratello ha svelato: “Ho grandi progetti di lavoro per la televisione, ma non posso aggiungere altro in questo momento”. Poi ha negato una sua nuova partecipazione al Gf con Alfonso Signorini: “Non si tratta di questo perché ho già dato”.

Antonio Zequila, chi è la donna misteriosa

Lo stesso Zequila ha svelato di aver trascorso il Capodanno in dolce compagnia alludendo anche ad una nuova fidanzata. Infine, ha concluso: “Non la indovinerete mai”. Ma di chi si tratta? Sui social è già partito il toto con il possibile identikit della donna misteriosa: secondo tanti sarebbe bionda, giovane e bella. Poche ore fa ha compiuto anche 57 anni l’ex attore che è comparso in varie fiction come “Carabinieri“. Inoltre, è protagonista in spot pubblicitari essendo anche ospite di Pomeriggio Cinque insieme a Barbara D’Urso. In passato ha avuto tantissimi flirt e relazioni, come con Ivana Trump e Lory Del Santo: l’attore, originario di Salerno, è stato legato sentimentalmente per ben sette anni con la dentista italo-spagnola Ines Muriel.