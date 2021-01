Virna Toppi: chi è la prima ballerina del Teatro alla Scala di Milano

Virna Toppi è giovane e bravissima. Ecco tutto quello che sappiamo sulla prima ballerina del Teatro alla Scala di Milano.

Non tutti possono dire a 28 anni di essere primi ballerini alla Scala di Milano! Chi può è invece Virna Toppi, giovane e bravissima, che ha trasformato la passione per la danza classica in un talento incredibile che l’ha portata su uno dei palcoscenici più prestigiosi del mondo. Tanti interessi diversi e grande professionalità, ecco cosa sappiamo su Virna Toppi.

Virna Toppi, chi è la prima ballerina alla Scala

Virna è nata a Seveso, in provincia di Milano, il 24 dicembre 1992 ha da poco compiuto 28 anni. Ha iniziato a ballare molto presto, all’età di 8 anni e ha subito mostrato a tutti il suo incredibile talento e la sua dedizione alla disciplina. Nel 2003 è entrata nell’Accademia della Scala, per poi fare il suo ingresso nel prestigioso teatro nel 2011, anno del suo diploma.

Sulla sua passione, la Toppi parla così, in un’intervista per l’International Dance Association: “Ho iniziato a studiare danza in una scuola privata di Camnago all’età di sette anni. I miei genitori inizialmente erano reticenti, perché desiderosi di farmi praticare uno sport, mentre la Danza è un’Arte. Io però ho insistito al punto da far loro cambiare idea; sapevo che era la cosa giusta per me e da quando ho intrapreso questa strada non l’ho mai abbandonata.”

Prima di approdare alla Scala, Virna vola fino a Dresda per entrare nel “Semperoper Ballet“, nella città tedesca. Tornata in Italia è entrata al Teatro alla Scala del capoluogo lombardo. La carriera di Virna è in assoluta ascesa: nel 2014 diventa ballerina solista e nel 2018 ottiene l’ambito ruolo di “prima ballerina“.

Nella vita privata, Virna è fidanzata con un collega ballerino Nicola del Freo, anche lui alla Scala. I due hanno anche ballato insieme in uno spettacolo per Rai 1, a dicembre.