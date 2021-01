Vasco Rossi: la sua ultima apparizione in tv a Sanremo 2005- VIDEO

Ospite di Danza Con Me su Raiuno c’è Vasco Rossi: il video della sua ultima apparizione in tv a Sanremo 2005.

Stasera sarà l’ospite d’onore della trasmissione Danza Con Me, condotta su Raiuno da Roberto Bolle. In questa occasione presenterà il suo nuovo singolo, “Una canzone d’amore buttata via”. Lui è Vasco Rossi, il più noto e amato tra i cantautori italiani, che smessi i panni del rocker ha scelto di vestire quelli più “delicati” dell’autore e interprete di ballads.

Leggi anche -> Vasco Rossi, grave lutto: “Nessuno muore mai completamente”

Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, il cantautore ha spiegato: “Il mio singolo ‘Una canzone d’amore buttata via’ non poteva certo uscire nell’anno peggiore di tutti i tempi! Volevo che uscisse all’inizio dell’anno. Poi è arrivato l’invito a partecipare alla trasmissione di Roberto Bolle e così ho pensato di dare a lui la canzone in anteprima per fargliela interpretare con la sua straordinaria bravura”.

Leggi anche -> Vasco Rossi torna in tv: nel 1979 la sua prima apparizione – VIDEO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’ultima apparizione di Vasco Rossi in tv: era Sanremo 2005

Per Vasco Rossi si tratta di un ritorno in televisione dopo praticamente 16 anni: era infatti febbraio 2005, quando fu ospite del Festival di Sanremo condotto da Paolo Bonolis. Il rocker di Zocca, che sin dall’inizio della sua carriera ha sempre avuto un rapporto controverso col mezzo televisivo, sul palco dell’Ariston, accompagnato da Maurizio Solieri alla chitarra, interpretò un brano molto amato. Si tratta di “Un senso”, sicuramente tra i più amati dell’ultima parte di carriera del cantautore.

Dopo quell’esibizione, non è mai più tornato in televisione da ospite: vi sono infatti negli anni trasmissioni a lui dedicate. Non solo: il concerto dei record a Modena Park del 2017 è stato mandato in onda più volte. E anche in replica ha sempre fatto il boom di ascolti. Insomma, nulla a che vedere con le prime ospitate come concorrente di un quiz show di Gianni Morandi. Ma nemmeno con quelle sue esibizioni “spavalde” a Sanremo nei primi anni Ottanta.