Tommaso Zorzi, flirt con un cantante di Amici? La confessione

Nella Casa del Grande Fratello VIP saltano gli altarini e pare che un ex cantante di Amici abbia qualcosa da dire su un flirt con Tommaso Zorzi…

Fine anno, momento di bilanci e confessioni. Anche nella Casa del Grande Fratello VIP dove la serata di festa per salutare questo 2020 maledetto, ha tirato fuori anche una rivelazione inaspettata da nientemeno che Tommaso Zorzi. Pare infatti che vi sia stato un presunto flirt tra un cantante di Amici di Maria De Filippi e l’influencer…

Gf VIP, Tommaso Zorzi e il flirt con il cantante

E’ stato lo stesso ex partecipante di Amici di Maria, Luca Vismara, noto al pubblico anche per la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, a svelare il retroscena inaspettato. Ovviamente Tommaso Zorzi ne è ancora completamente ignaro. L’ex cantante, infatti, durante la diretta social di fine anno di “Ciao 2020, io esco…“, è stato intervistato da Soleil Sorge, che l’ha interrogato sul gossip in corso sul presunto flirt con Zorzi.

Il cantante ha fatto un’allusione che non è di certo passata inosservata: “Io e lui ci siamo visti più volte…Qualcosa c’è stato e no, non abbiamo giocato a tombola e nemmeno a briscola.” L’intervista di Sorge, ha tirato fuori una confessione inaspettata dall’ex concorrente di Amici che ha anche rivelato di voler continuare la frequentazione con l’influencer, al momento rinchiuso nella Casa del Grande Fratello e ignaro di tutto.

Luca è anche pronto a ricevere un no dalla fiamma: “Se poi non nasce nulla amen. Come tanti amori non sono nati non andrà avanti nemmeno questo.” Finchè i due sono lontani non sapremo se ci potrà essere qualcosa, anche se indiscrezioni stanno parlando di un possibile ingresso di Luca Vismara come nuovo concorrente della Casa. A quel punto se ne vedranno delle belle!