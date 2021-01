Stefano Fresi, chi è la moglie Cristiana Polegri: età, foto, lavoro

Cristiana Polegri è una musicista nota per essere la moglie dell’attore e compositore romano Stefano Fresi.

Questa sera torna in onda la quarta edizione di “Danza con me“, il programma di Roberto Bolle che sarà in onda in prima serata. Tra gli ospiti sarà presente anche l’attore e compositore romano Stefano Fresi.

Stefano Fresi è uno tra gli attori più amati dal pubblico. Nato a Roma il 16 luglio 1974, oltre ad essere un attore di cinema e teatro è anche un compositore, con un forte amore per la musica. Nonostante la riservatezza sulla sua vita privata, sappiamo che è sposato con Cristiana Polegri, una musicista romana nata il 21 giugno 1971. La donna si è dedicata allo studio del sassofono alla Scuola Popolare di Musica di Testaccio e compone per il genere dance elettronica. Nel 2019 è uscito il suo ultimo album jazz per l’etichetta Irma, intitolato “Qualcosa è cambiato” e composto da 14 tracce. La Polegri si è sempre dedicata alla musica jazz e in passato ha collaborato con le musiche di sottofondo agli spettacoli teatrali del marito.

Cristiana Polegri, la carriera e la vita privata

Cristiana Polegri è sposata con l’attore romano Stefano Fresi da diversi anni, insieme la coppia ha un figlio, Lorenzo. Oltre ad essere una musicista, ha preso parte anche a produzioni cinematografiche in “Tutto l’amore del mondo” nel 2009 e “Tutti i santi giorni” di Paolo Virzì. Come cantante ha partecipato a “La prima volta“, “Viva l’Italia” e “Qualcosa di nuovo“.

Quando suonava in giro per l’Italia, Cristiana Polegri è stata vittima di insulti sessisti: “Il sax nell’immaginario collettivo è uno strumento da uomini e una donna che lo suona desta scalpore, meraviglia“. All’artista infatti è stato detto spesso di “suonare come un uomo“, una frase che odia sentire. Da lì è nata l’idea per il suo spettacolo teatrale, co-scritto con il marito, in cui canta, suona e recita. Ha conosciuto il marito Stefano Fresi durante uno spettacolo teatrale dell’attore, convinta da Gabriele Pellegrini (in arte Dado) ad andare a vederlo.