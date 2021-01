Stasera in tv film | C’est la vie – Prendila come viene: cast, trama e trailer

C’est la vie – Prendila come viene, film commedia del 2017 diretto da Olivier Nakache e Éric Toledano, andrà in onda stasera su Rai 3: tutte le anticipazioni sull’esilarante pellicola

Il film C’est la vie – Prendila come viene, mostrato in anteprima alla 12ª edizione della Festa del Cinema di Roma, è uscito nelle sale cinematografiche nel 2017 e ha riscosso grande successo sia di pubblico che di critica. Scelta da Rai 3 a partire dalle ore 21.20, la pellicola intende accompagnarci con allegria in questa prima serata del nuovo anno.

C’est la vie, trama

Max Angély è un esperto wedding planner che ha saputo incarichi prestigiosi e assecondare ogni richiesta dei suoi precedenti clienti. Questo non accadrà però quando inizierà a lavorare per Pierre e Héléna, ma non per colpa sua (o almeno non direttamente). Nel castello rinascimentale scelto come location dai due fidanzati infatti il personale si dimostra oltre che poco competente anche non incline a rispettare le disposizioni né di Max né del promesso sposo.

Paradossalmente però un disastro dietro l’altro la perfezione apparente della celebrazione viene smontata, portando alla luce quello che importa davvero: il sentimento che lega i due sposi.

C’est la vie, cast completo:

Jean-Pierre Bacri (Max Angély);

Gilles Lellouche (James);

Jean-Paul Rouve (Guy);

Benjamin Lavernhe (Pierre);

Vincent Macaigne (Julien);

Eye Haïdara (Adèle);

Suzanne Clément (Josiane);

Hélène Vincent (Geneviève);

Alban Ivanov (Samy);

Judith Chemla (Héléna);

William Lebghil (Seb);

Kévin Azaïs (Patrice);

Antoine Chappey (Henri);

Manmathan Basky (Roshan);

Khereddine Ennasri (Nabil);

Gabriel Naccache (Bastien);

Nicky Marbot (Bernard);

Manickam Sritharan (Kathir);

Jackee Toto (Nico);

Paramasamy Jeasavan (Hubert);

Grégoire Bonnet (Valery Leprade).

Trailer del film

