Sabrina Salerno, il bikini “bollente” per festeggiare il 2021 – VIDEO

Nuovo scatto rovente per Sabrina Salerno, dopo la maglietta bagnata il bikini “bollente” per festeggiare il 2021: la clip video.

Sabrina Salerno è sempre più sexy e le sue foto continuano a far impazzire i fan e follower di Instagram. Oltre 700mila sono quelli che la seguono sul suo profilo. La 52enne cantante e showgirl scoperta e lanciata negli anni Ottanta da Claudio Cecchetto è davvero impeccabile e tutti impazziscono per lei.

Mentre l’Italia si prepara al grande freddo, la nostra riscalda il popolo web con un’ennesima foto bollente. Lo aveva fatto appena qualche giorno fa, quando si era fatta immortalare con una maglietta completamente bagnata. Questa toglieva spazio all’immaginazione e faceva vedere molto bene cosa c’era sotto.

Foto e video di Sabrina Salerno in bikini: fan in delirio

Infatti, nella foto pubblicata qualche giorno fa da Sabrina Salerno, i seni “emergevano” dalle trasparenze della maglietta bagnata. Ora un nuovo scatto da urlo per festeggiare il 2021: la cantante appare in bikini e scrive: “L’organismo umano è capace di assorbire energia positiva per alimentare gli stati emotivi. Auguro a tutti di comprendere la grande capacità che abbiamo. Buona indigestione di energia! 2021”.

Ma a far perdere la testa ai fan è un brevissimo video che la mostra dall’addome in giù, con uno striminzito slip e un pareo che sembra pronto a cadere e anzi è già abbastanza calato. Insomma, la bellissima showgirl nata a Genova ha ancora una volta fatto centro e colpito al cuore i suoi follower. La foto infatti appena pubblicata è subito cliccatissima e commentatissima, così come il brevissimo video e le parole giuste per iniziare bene il 2021.