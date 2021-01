Torino, ritrovati i resti di Federica Farinella: era scomparsa 19 anni fa

La modella Federica Farinella era scomparsa 19 anni fa vicino Torino e non era mai stata ritrovata. Rinvenuti i suoi resti due giorni fa.

La povera Federica Farinella era scomparsa il 30 ottobre di 19 anni fa nei pressi di Chiusano, in provincia di Asti e non era mai stata ritrovata. Nella giornata del 30 dicembre, il papà Francesco ha ricevuto una telefonata che non avrebbe mai voluto ricevere: i resti di sua figlia sono stati ritrovati, poco distante da dove era scomparsa nel 2001.

Federica Farinella, suoi i resti ritrovato l’altro ieri

Un femore e un cranio umano sono stati trovati da un cacciatore nei pressi di Chiusano, in Piemonte. Gli esami del DNA ha stabilito che appartengono a Federica Farinella, una giovane modella scomparsa il 30 ottobre del 2001, esattamente 19 anni fa, quando aveva solo 27 anni.

I resti sono troppo pochi per capire quale sia l’effettiva causa della morte di Federica, finora creduta scomparsa dalla famiglia, che ora si è ritrovata con una figlia morta. La ragazza aveva un passato da modella, e il 30 ottobre 2001 era scomparsa dal giardino di casa nel nulla, senza portare niente con sé e senza nemmeno cambiare le scarpe, dalle infradito che aveva.

“Fine 2020, cuore spezzato. Ti abbraccio forte, più forte di sempre dolcissima bimba mia. Sono sicuro che sei felice tra gli angeli e che da lassù ci proteggerai.” scrive distrutto il papà Francesco in un post Facebook. Ha fondato, insieme ad altri, l’associazione Penelope, per stare vicini e supportare i genitori di persone scomparse. E anche dalla pagina dell’associazioni, arrivano parole di cordoglio e vicinanza: “Ora riposa in pace, le cose di prima sono passate. Un pensiero di profonda tenerezza per i tuoi cari, Francesco Farinella, tuo padre, che ha combattuto su tutti i fronti per avere risposte, e i tuoi familiari raccolti nel dolore in questo tempo crudele.”