Oroscopo del giorno, sabato 2 Gennaio: tutti i segni dello Zodiaco

Il nuovo anno è cominciato. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di sabato 2 Gennaio 2021.

Siamo finalmente giunti al weekend, e il primo mese di un nuovo anno è già al suo secondo giorno. Che cosa ci riserveranno oggi gli astri? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? È il momento di lanciarsi verso nuove sfide? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di sabato 2 Gennaio 2021.

Sabato 2 Gennaio 2021: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Qualche indecisione potrebbe mettervi di malumore oggi. Cercate di accantonare i dubbi e di buttarvi a capofitto verso nuove opportunità. Non temete, il cielo sarà dalla vostra parte.

Toro. La giornata comincerà un po’ sottotono. Verso sera invece migliorerà più del previsto. Un consiglio vincente potrebbe rivelarsi quello di non procrastinare troppo e di rimboccarsi le maniche per raggiungere i vostri obiettivi.

Gemelli. Durante la giornata di oggi potreste essere un po’ malinconici e decisamente suscettibili. È normale accusare un po’ di stanchezza, proprio per questo fareste meglio a dedicare a voi stessi un po’ di tempo ed a concedervi del relax.

Cancro. I prossimi giorni potrebbero risultare faticosi ai vostri occhi ma affronterete il tutto con la dovuta serenità. Cercate di dare il massimo e di impegnarvi più che mai, non ve ne pentirete e verrete presto ricompensati.

Leone. La giornata sarà per voi un po’ turbolenta. Il lavoro vi sfiancherà più del dovuto e in amore qualche conflitto potrebbe infastidirvi. Cercate però di portare tanta pazienza e di scegliere bene le parole da utilizzare.

Vergine. La giornata sarà colma di vibrazioni positive e di passione. È arrivato per voi il momento di prendere il toro per le corna ed affrontare a muso duro tutte le questioni più spinose. Forza e coraggio, ne uscirete vincitori!

Bilancia. Molto probabilmente durante la giornata di oggi sarete impegnati a risolvere questioni non troppo piacevoli, soprattutto per quel che concerne la vostra vita sentimentale. È arrivato il momento di compiere una scelta, non potete più rimandare.

Scorpione. La giornata sarà molto probabilmente segnata dall’incertezza. La vostra vita sentimentale ha bisogno di una scossa, ma tenete duro, arriverà presto. Cercate di rimanere al fianco delle persone care, vi daranno l’energia giusta per andare avanti.

Sagittario. È giunto il momento per voi di tornare con i piedi per terra e si focalizzarsi sulle questioni concrete. Cercate di non procrastinare più del dovuto e di ripartire con più carica che mai. Presto verrete ricompensati, dunque rimboccatevi le maniche!

Capricorno. Durante la giornata di oggi sarebbe meglio tenersi alla larga dalle liti e dalle polemiche. Rimanere al fianco dei propri famigliari potrebbe essere il modo migliore per trascorrere un fine settimana in armonia e serenità.

Aquario. Durante le prossime ore fareste meglio a mettere da parte i cattivi pensieri e a lavorare su voi stessi. Concedetevi un po’ di pausa e non lasciatevi schiacciare dalle ansie. È arrivato il momento di tirare fuori gli artigli.

Pesci. Alcune questioni urgenti necessitano del vostro immediato intervento, tenetevi pronti. La fortuna oggi sarà dalla vostra parte, perciò non dubitate di voi stessi e fidatevi del vostro istinto, non ve ne pentirete.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.