Keanu Reeves, chi è l’attore canadese: età, foto, carriera

Keanu Reeves è un attore canadese di fama mondiale, famoso soprattutto per il suo ruolo nella trilogia di fantascienza Matrix.

Keanu Reeves è nato in Libano, a Beirut il 2 settembre 1964 da un geologo statunitense di origini inglese e da una ballerina inglese. Il suo nome è un tributo al trisavolo paterno, ma agli inizi della sua carriera fu considerato un nome troppo esotico e infatti venne accreditato come K.C. Reeves.

Nel 1966 i suoi genitori si separarono e la madre si traferì con i suoi figli a Toronto, in Canada. Keanu Reeves ha una sorella e due sorellastre e giocò per anni ad hockey su ghiaccio. Durante gli anni della scuola nessuno riuscì a comprendere che le sue difficoltà scolastiche erano dovute alla dislessia, per questo l’attore ha abbandonato gli studi a 17 anni, senza conseguire il diploma. Il suo primo ruolo da protagonista arrivò nel 1986 con “Spalle larghe” un film con Rob Lowe sul mondo dell’hockey. Tra i suoi ruoli di maggiore successo vi sono “Belli e Dannati” di Gus Van Sants, “Point Break” al fianco di Patrick Swayze e “L’avvocato del diavolo“. Il ruolo che l’ha consacrato al successo è quello di Neo, il protagonista della trilogia di fantascienza “Matrix”.

Keanu Reeves, il successo e la vita privata

Per i sequel di “Matrix Reloaded” e “Matrix Revolutions“, Keanu Reeves ha percepito 20 milioni di dollari a film più il 15% delle entrate mondiali, per un totale di 185 milioni di dollari. Nel 2008 partecipa al remake del classico di fantascienza “Ultimatum alla Terra“, in cui l’attore è il protagonista, l’alieno Klaatu.

Nel 2005 Keanu Reeves ha ottenuto la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame e ricevette una congratulazione speciale dalla collega in “Speed“, Sandra Bullock, che ricambiò quando anche l’attrice ricevette la sua stella. Nel 1999 si è fidanzato con l’attrice Jennifer Syme e con lei ebbe una figlia, che morì tragicamente pochi giorni dopo la nascita a causa di una malformazione cardiaca. La donna è morta in un incidente stradale nel 2001, dopo essersi messa alla volante nonostante non fosse nelle condizioni per guidare.