GF Vip, scintille tra Giulia e Tommaso: c’è di mezzo un bacio con Pierpaolo

Tommaso Zorzi ha espresso con una certa durezza la sua opinione sul modo in cui Giulia Salemi sta vivendo la relazione con Pierpaolo Pretelli, ma lei non accetta tanta brutalità.

Ancora maretta nella Casa del GF Vip 5. A Giulia Salemi quella battutina di Tommaso Zorzi su lei e Pierpaolo Pretelli non è andata proprio giù. Dopo la “bacchettata” inflitta dalla madre dell’ex velino di Striscia la notizia, poco contenta di come quest’ultimo sia gestendo la sua situazione sentimentale di fronte alle telecamere del reality, e giunta una nuova critica. Ea Giulia fa ancora più male, perché arriva da un amico…

Lui, lei, l’altro al GF Vip

Tommaso Zorzi. Quest’ultimo ha confessato a Giulia Salemi di non aver affatto gradito il bacio che lei e Pierpaolo Pretelli si sono dati nel nuovo appuntamento serale del GF Vip. Non si è fatta attendere la dura replica della gieffina: “Non hai tatto, se sei mio amico preferisco essere presa da parte con un discorso più complesso piuttosto che la battutina”.

La complicità tra la modella italo-persiana e Pierpaolo Pretelli continua a essere uno degli argomenti più chiacchierati del reality show. Nella puntata trasmessa sul piccolo schermo in occasione dell’ultimo giorno dell’anno i due, a detta di Tommaso Zorzi, si sono baciati in maniera poco spontanea. L’influencer milanese non ha usato mezzi termini: “Io per come sono non l’avrei fatto, non fa parte del mio gusto”.

La gieffina non ha digerito le parole pronunciate dall’amico, cui ha fatto notare che avrebbe dovuto approfondire il discorso con lei senza scherzarci su. Dopo aver precisato che non si è frenata con Pierpaolo perché per la prima volta ha trovato un ragazzo che le piace sul serio, la Nostra ha aggiunto: “Le raccomandazioni sono facili da fare, ma anch’io ho un cuore”. La stessa Salemi però ha poi detto a Tommaso che eviterà di condividere lo stesso letto con Pierpaolo. Al che il suo amico ha aggiunto altra benzina sul fuoco: “Giulia è un po’ più debole. Una persona che vi vede limo***e può pensare che state insieme”. E questo è solo l’inizio del 2021…