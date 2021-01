GF Vip, bufera per la madre di Pierpaolo Pretelli: interviene il fratello

Il GF Vip si trova ad affrontare la prima bufera dell’anno con la madre di Pierpaolo Pretelli che finisce al centro della polemica.

Il “Grande Fratello Vip” si prepara ad iniziare l’anno con il botto e con la prima polemica, riguardante la signora Margherita, la madre di Pierpaolo Pretelli. Ieri i concorrenti hanno avuto modo di vedere in videochiamata per l’ultimo dell’anno le loro famiglie.

Pierpaolo Pretelli ha avuto in collegamento la madre, il padre, il fratello Giulio e la sua nuova fidanzata. La signora Margherita ha avuto modo di fare un discorsetto al figlio, che non è stato affatto apprezzato dal pubblico. Sua madre gli ha fatto sapere che sta perdendo il consenso del pubblico e che deve iniziare a pensare di più al suo percorso, concentrandosi su se stesso e mostrando i suoi talenti. Le sue parole sono state interpretate da molti come contro Giulia Salemi e persino Alfonso Signorini ha chiesto alla signora se si stesse riferendo a lei. Ma la mamma ha risposto che non era affatto un attacco nei confronti dell’influencer che, sorprendendo tutti, ha compreso appieno il discorso della donna.

Pierpaolo Pretelli perde i consensi per colpa di Giulia Salemi?

Giulia Salemi non si è risentita delle parole della signora Margherita ma ha compreso che, come fece due anni fa mamma Fariba, il suo discorso aveva lo scopo di incentivare il figlio a non bruciare l’occasione del “Grande Fratello Vip” trascorrendo tutto il suo tempo nella Casa in coppia. Anche l’amico dell’influencer, Matteo, le ha ricordato di essere entrata nel reality con dei propositi ben diversi.

Giulia e Pierpaolo, nonostante avessero intenzioni diverse, non possono comandare i loro sentimenti e hanno deciso di viverli. Tuttavia, come suggerito dai loro affetti più cari, potrebbero isolarsi di meno e vivere maggiormente il gruppo. Questo avverrà se ne sentiranno il bisogno e non perché stanno “perdendo consensi” come ha detto mamma Margherita, bersagliata sui social. Giulio Pretelli è intervenuto per difendere la madre, condividendo il messaggio scritto da un utente. “Il suo voleva essere uno sprono da madre. Si è fatta sopraffare dalle critiche lette su suo figlio e ci teneva a non fargli ripetere altri sbagli per cui poi potrebbe rimanere male“, ha scritto il follower sui social.