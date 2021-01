Diodato è fidanzato? Cosa è successo dopo l’addio a Levante

In molti si domandano se il cantante Diodato abbia una nuova fidanzata e cosa sia successo dall’addio con la ex ragazza Levante.

Il cantante vincitore della scorsa edizione di “Sanremo“, Diodato, per diverso tempo è stato fidanzato con la cantautrice Levante ma i due ormai hanno preso strade separate da diverso tempo. I suoi fans non possono fare a meno di chiedersi se l’artista abbia una nuova fidanzata.

Il cantante che ha convinto il pubblico della kermesse sanremese con la sua “Fai rumore“, Antonio Diodato è stato avvistato negli scorsi mesi in compagnia di una misteriosa ragazza, di cui non si conosce l’identità. I due sono stati paparazzati insieme in più occasioni per le vie di Milano. I paparazzi hanno fotografato il cantante con la mora misteriosa mentre erano a passeggio per le vie della Capitale lombarda. Non si sa ancora se la donna sia la nuova fiamma di Diodato o se i due siano semplicemente amici, né si hanno informazioni su cosa faccia la giovane nella vita.

Diodato volta pagina dopo Levante

Una cosa è certa, sembra che Diodato abbia finalmente superato la rottura con la sua ex Levante, con la quale è stato legato per tre lunghi anni. I due sembrano aver chiuso la relazione in buoni rapporti, mantenendo stima e rispetto reciproco e si è chiacchierato a lungo, durante il “Festival di Sanremo” sul fatto che la canzone portata in gara dal cantante sia riferita alla sua ex. A questo proposito l’artista ha risposto con un ‘ni’.

Levante si era detta felice della vittoria sanremese di Diodato: “Sono molto contenta che l’Italia l’abbia applaudito, perché è un cantautore che si merita questo successo. Le cose non sono andate bene tra noi ma siamo rimasti amici“, aveva detto la cantante. L’artista è andata avanti ed oggi è nuovamente fidanzata e sembrerebbe proprio che anche Antonio abbia trovato un’altra donna con cui legarsi.