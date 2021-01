Coronavirus 1 gennaio: 22.211 nuovi contagi e 462 morti

Continua l’emergenza Coronavirus in Italia, oggi 1 gennaio: 22.211 nuovi contagi e 462 morti nelle ultime 24 ore.

Il 2021 si apre esattamente come si era chiuso il 2020 per quanto concerne l’emergenza Coronavirus nel nostro Paese. Una più alta incidenza dei tamponi positivi sul totale di quelli effettuati e una crescita degli attualmente positivi sono i dati che anche nella giornata di oggi destano una certa preoccupazione.

Sono 574.767 gli attualmente positivi in Italia ed è un numero sicuramente in crescita, visto l’aumento anche oggi dei contagi che superano il numero di guariti e dimessi. Infatti, i nuovi casi di Coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore sono 22.211 a fronte di 157.524 tamponi effettuati.

Dati Coronavirus Italia oggi 1 gennaio: la situazione

Dunque, il dato sull’incidenza nelle ultime 24 ore è salito dal 12,6% al 14,1%: di fatto vuol dire che a fronte di un calo dei tamponi totali, sono stabili sopra quota 20mila al giorno i contagi giornalieri. Due in meno sono i ricoverati in terapia intensiva, che tornano dunque seppur molto lentamente a diminuire dopo la crescita di ieri, mentre i ricoveri complessivi scendono di 331 unità.

Il numero dei decessi è oggi di 462 con il totale che sfiora le 75mila morti accertate dall’inizio della pandemia. Abbiamo negli ultimi sette giorni 14432 casi in media al giorno, il che vuol dire che questo dato è in calo di circa il cinque per cento. Cala del sei per cento il numero medio di decessi giornalieri, sempre secondo i dati ponderati e calibrati sull’ultima settimana. Scende infine il numero medio di tamponi effettuati.