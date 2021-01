Carlos Kamizele, chi è il ballerino di hip-hop: età, foto, carriera

Carlos Kamizele è un ballerino di origini congolesi di hip-hop che parteciperà alla quarta edizione di Danza con me, il programma di Roberto Bolle.

Questa sera, 1 gennaio 2021, su Rai1 partirà l’attesa quarta stagione di “Danza con me“, il programma di Roberto Bolle. Tra i partecipanti anche Carlos Kamizele, di 32 anni, un ballerino e insegnante di hip-hop originario del Congo e legato a Bologna.

Carlos Kamizele Kahunga ha partecipato all’edizione del 2016 di “Pechino Express” insieme a Xu Ruichi, collega e compagno di viaggio. Il giovane è nato nella Repubblica Democratica del Congo ed ha vissuto in Africa per circa 8 anni, in seguito si è trasferito in Italia, dove è diventato un ballerino di hip-hop e street dance. E’ stato scelto anche da cantanti famosi come Lisa Minelli, Anastacia e Gigi D’Alessio per partecipare ai loro tour internazionali. Carlos ha partecipato a diversi talent di successo: ad “Amici” di Maria De Filippi ha danzato come ballerino professionista ed è arrivato in finale ad “Italia’s Got Talent“.

LEGGI ANCHE -> Roberto Bolle | Danza con me, ospiti e anticipazioni dello show di RaiUno

LEGGI ANCHE -> Roberto Bolle rompe il silenzio sul suo orientamento sessuale: ecco la verità

Carlos Kamizele, la carriera nell’hip-hop

Carlos Kamizele è anche un insegnante di ballo grazie alle lezioni di Maura Paparo e Kris e all’esperienza accumulata con la compagnia Mnais. Nella sua categoria, è un vero esperto: ha vinto diversi contest di freestyle internazionali, il 99% delle battle in Italia sono state vinte da lui ed è stato per ben due volte il campione dello Street Fighters, tra gli eventi più importanti della street dance.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Carlos sembra ballare con uno scopo ben preciso, come si legge dai suoi profili social: “Sono interessato all’integrazione degli stranieri in Italia, sono contro il razzismo, sono interessato alla musica, all’unione degli stili della danza…Sono interessato a scoprire il mondo“, ha detto. Grazie a Roberto Bolle che l’ha scelto, parteciperà a “Danza con me“, in un brano sull’onda del movimento Black Lives Matter che racconterà i tragici atti di razzismo dell’anno passato. Il rapper Ghali, invece, reciterà una poesia dell’attivista Maya Angelou.