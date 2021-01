Bonolis “svenuto” sul divano, cosa è successo a Capodanno

La compagna di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, ha condiviso in un post la foto delle celebrazioni per il nuovo anno.

L’impossibilità di organizzare una festa in casa o di partecipare ad una festa di Capodanno in ristoranti e hotel, ha costretto gli italiani a rivedere la propria concezione del festeggiamento di fine anno. Chi infatti ha rispettato le regole, si è visto costretto a passare l’ultimo giorno del 2020 e l’inizio del primo in casa con i conviventi. Una situazione non troppo triste per chi magari ha una famiglia ampia e tanti figli, un po’ più solitaria per chi convive solamente con la compagna/o, oppure si trova da solo.

In molti si sono chiesti, data l’impossibilità di festeggiare come si è soliti fare, se anche i vip hanno rispettato le restrizioni ed hanno evitato di organizzare festoni e festini. Tra questi Sonia Bruganelli è stata una delle prime a volere condividere con la propria fan base il modo in cui ha passato l’ultimo dell’anno in compagnia di Paolo Bonolis. Conoscendo la verve del conduttore, in molti si attendevano che anche in solitaria sarebbe stata una serata difficile da dimenticare e per certi versi lo è stata.

Sonia Bruganelli condivide i festeggiamenti con Paolo Bonolis: “Capodanno coi botti”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi)

Sonia aveva il piacere di condividere con i fan il momento immediatamente successivo alla mezzanotte, quello dopo essersi scambiati gli auguri per il nuovo anno. Nella didascalia infatti scrive: “Un capodanno coi botti“, ma si tratta di un commento volutamente ironico, visto che nella foto mostra che Paolo si è assopito ancora vestito sul divano di casa, accanto alla cagnolina Nami. Insomma niente bagordi quest’anno per la coppia che ha passato la vigilia di Capodanno nel rispetto delle regole, con tutte le conseguenze del caso: compreso l’inevitabile sonno dopo la mezzanotte.

