Barbara D’Urso condivide con i suoi follower su Instagram tutta la verità sugli amori della sua vita: ecco chi sono.

Da quando siamo in vacanza, anche gli appuntamenti quotidiani con i programmi di Barbara D’Urso sono andanti in pausa. I fan della conduttrice campana dovranno attendere ancora qualche giorno prima di poter seguire il loro idolo sia nell’appuntamento settimanale con Pomeriggio Cinque, sia con quello del fine settimana con Domenica Live. La D’Urso ha approfittato di questi giorni di vacanza per stare con i propri cari e passare dei giorni di raccoglimento familiare.

Tuttavia, come ormai fanno gran parte dei fan, anche Barbara ha continuato a tenersi in contatto con la fan base tramite i social. Oggi, nel primo giorno del 2021, la D’Urso ha voluto condividere un pensiero molto personale, rivolto a quelli che sono gli amori della sua vita. Un post che ha fatto commuovere la fan base e che dimostra ancora una volta quanto sia legata alla sua famiglia.

Barbara D’Urso, la dedica agli amori della sua vita

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Per la conduttrice il primo pensiero di questo 2021 non poteva che essere dedicato ai suoi due figli. Il post in questione mostra una foto d’epoca, con Barbara giovanissima mentre allatta il secondogenito e si gode una giornata di sole in quello che sembra uno splendido giardino. Come didascalia si legge: “Inizia un nuovo anno… Noi Tre insieme.. sempre”.

Una simile dimostrazione d’affetto non poteva che essere accolta con altrettanto affetto dai suoi fan. C’è chi semplicemente le augura un buon anno, mentre c’è chi le fa i complimenti per lo scatto: “Questa sì che è una bella foto” e chi invece condivide il suo pensiero sull’importanza dei figli: “I figli so piezz e core”.

