Alessio La Padula e Elena D’Amario, di nuovo insieme? Spunta la dedica

Ancora novità per quanto riguarda la vita privata dei due ballerini di Amici Alessio La Padula e Elena D’Amario: l’indizio con dedica

Prima sembrava ci fosse la rottura definitiva, poi Alessio La Padula e Elena D’Amario, i due ballerini di Amici, sono tornati a scatenare tutti gli amanti della trasmissione e del gossip in generale. Pubblicamente la loro relazione non è mai stata confermata, ma può darsi sia arrivare l’ufficialità con la dedica di Alessio che ha lasciato più di qualche dubbio. Il ragazzo ha pubblicato una serie di foto sul suo profilo Instagram per dire addio al 2020 proprio insieme ad Elena con numerosi scatti di coppia. I dubbi si sono accesi ulteriormente dopo la dedica dello stesso ballerino: “È stato bello finché è durato. Ciao 2020!”.

Alessio La Padula e Elena D’Amario, le novità

L’ultimo post pubblicato dal ballerino di Amici ha lasciato ormai più di qualche dubbio: per qualcuno è soltanto un riferimento al 2020 felice soltanto insieme a lui fino alla rottura definitiva; mentre per altri è soltanto per ricordare i momenti belli con Elena. I due avevano trascorso insieme l’estate in Molise per poi allontanarsi successivamente con la ragazza che aveva anche smesso di seguire Alessio su Instagram. Al momento gli indizi sono troppo vaghi e non c’è né una smentita né una conferma ufficiale. Nei giorni scorsi c’è anche un post pubblicato dal ballerino: “La persona che amo di più e che non ho MAI tradito mi ha Tradito. C’est là vie”. Qual è la realtà dei fatti? Lo scopriremo a breve.