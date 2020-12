Zaniolo, la zia della sua ex lo accusa: “Incinta per la seconda volta”

Per il romanista Nicolò Zaniolo c’è da gestire una situazione non facile a livello personale, con la sua ex fidanzata in dolce attesa di lui.

La zia di Sara Scaperrotta, ex fidanzata di Nicolò Zaniolo, lancia pesanti accuse al giovane calciatore della Roma e della Nazionale. Nelle scorse ore è uscita fuori la notizia che riguarda la ragazza, incinta di un bambino avuto proprio dal giallorosso. I due non stanno più insieme e lui si vede ufficialmente con un’altra bellissima, Madalina Ghenea, una attrice e modella rumena.

Ma ha fatto sapere che si assumerà le sue responsabilità “anche se io e Sara non stiamo più insieme”. Giornalettismo raccoglie ora la testimonianza della zia di Sara, che rivolge a Zaniolo delle accuse importanti e parla di una “situazione disumana. Questa non è la prima volta che mia nipote aspetta un bambino da lui. Una prima risale a maggio del 2020, con i due che però hanno deciso di interrompere la gravidanza”. La donna rivela che i due ragazzi, poco più che ventenni, non si sentivano pronti a diventare genitori. “Sembrava che quella situazione avesse contribuito ad unirli”. Poi però i due si sono lasciati. Ma prima della rottura lo stesso giocatore avrebbe voluto avere un bambino. “Ed abbiamo le prove di questo, Sara ha conservato tutti i messaggi”.

Zaniolo, le rivelazioni della zia della sua ex: “Abbiamo i messaggi”

La zia di Sara Scaperrotta sottolinea come la coppia era innamorata e la scoperta di aspettare un nuovo bimbo aveva reso sia lei che lui felici. Addirittura Zaniolo aveva fatto una dedica social, ad inizio dicembre. Il post in questione è poi sparito. “Ma la famiglia di Nicolò non ha mai benvoluto mia nipote e lui ha temporeggiato nel rivelare la notizia alla famiglia. A mia nipote ha detto che avrebbero passato il Natale in famiglia a La Spezia. Sara si è sentita giudicata, ha chiesto il perché di tanta ostilità nei suoi confronti. E poi questa situazione le è pesata molto, psicologicamente. A Nicolò ha chiesto di dirlo subito ai suoi genitori. Così ha fatto e dopo 24 ore mia nipote è stata cacciata di casa, lo scorso 6 dicembre”.

“Lui è scappato via, in tre giorni ha una casa nuova ed un’altra donna”

Ma c’è altro. “Lui ha bloccato Sara sul cellulare, ha trovato un’altra casa e nel giro di tre giorni frequenta un’altra donna. E poi dice pubblicamente che si assumerà le sue responsabilità. A Sara tra le ultime cose che le ha scritto ci sono queste parole: ‘È una tua responsabilità’. Voglio che sappia che la sua parte non dovrà essere girare due soldi. E voglio che si sappia che, anche se avesse avuto un figlio da un panettiere, mia nipote avrebbe sofferto allo stesso modo. Un giorno però questo bimbo leggerà tutto questo, leggerà di un padre che ha tagliato di colpo i ponti con la madre e l’ha voluta evitare. E Sara non sa neppure dove si trovi adesso”.