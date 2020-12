Tom Hanks irriconoscibile: “E’ successo qualcosa di orribile”

In collegamento con The Graham Norton Show, Tom Hanks si è mostrato per la prima volta con un nuovo look, senza capelli: “Spavento i bambino, voglio scusarmi” ha detto l’attore.

E’ lui o non è lui? Tutti i telespettatori se lo sono chiesto, dopo aver visto Tom Hanks in collegamento con lo show americano The Graham Norton Show nella puntata in onda martedì 29 dicembre. Il cambio di look, in effetti, non è da poco. E lo stesso attore ha ammesso di portare sempre il cappello perché non si sente affatto a suo agio.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

La trasformazione di Tom Hanks per il suo nuovo film

Se nel 2000 Tom Hans si era fatto crescere una folta chioma per interpretare il ruolo del famoso naufrago in Cast Away, oggi il divo di Hollywood non ha in testa neppure un capello. Il cambio di look, ha spiegato, è dovuto sempre a motivi professionali: al momento sta infatti lavorando al film su Elvis Presley diretto da Baz Luhrmann nel quale vestirà i panni del manager del cantante, il colonnello Tom Parker.

Leggi anche –> Tom Hanks e sua moglie sono diventati cittadini greci! Un motivo in più per visitare questa nazione

Leggi anche –> Ragazzo scrive a Tom Hanks: “Mi chiamo Corona e sto male per questo”

Leggi anche –> Coronavirus, Tom Hanks: “Io e mia moglie siamo positivi”

“Spavento i bambino, voglio scusarmi”, ha detto Tom Hanks cercando di sdrammatizzare la cosa con una risata, per poi definire “orribile” il suo nuovo taglio di capelli. Il film che gli è costato la capigliatura ha il titolo provvisorio di “Elvis”, è prodotto dalla Warner Bros e dovrebbe uscire il 5 novembre 2021. Un piccolo sacrificio per il grande attore, ma i suoi fan sono certi che ne vale la pena.