Stefania Acampora, morta l’ultimo dell’anno: “Brillerà con noi stanotte”

Una terribile malattia non ha lasciato scampo a una giovane di appena 31 anni, Stefania Acampora. La donna viveva ad Agerola, in provincia di Napoli, sulla Costiera Amalfitana e lavorava all’Hotel Belvedere di Conca dei Marini. Tra i primi ad annunciare il suo decesso, manifestando vicinanza ai suoi cari il parroco don Giuseppe Milo.

“Il gelo di questa giornata penetra i nostri cuori e le nostre vite” – ha scritto il sacerdote su Facebook – “Il silenzio nuovamente è piombato su di noi … ancora una volta siamo chiamati a piangere per un nostro angelo di luce e con il suo sorriso avvolgente e lasciarlo volare presso Dio … ci mancherai davvero tanto piccolo angelo”.

Il cordoglio per la morte di Stefania Acampora

Il dramma che ha scosso la Costiera Amalfitana ha spinto anche il sacerdote a fare un appello in vista dell’ultima notte dell’anno, una notte che è un invito anche alla riflessione e alla preghiera: “Domani notte diamo un messaggio di Luce … Agerolesi attendiamo il nuovo anno 2021 senza botti ma con tante torce dai balconi e finestre delle nostre case per salutare il nostro Angelo che dal paradiso ci sorride … Stefy brillerà con noi in questa notte buia ma che ha bisogno di essere accesa… a mezzanotte vi aspettiamo in tanti con torcia alla mano”.

Oggi intanto è previsto alle 15 l’ultimo addio alla giovane ragazza, che ha avuto un destino davvero tremendo. Stefania Acampora è deceduta in seguito all’aggravarsi delle sue condizioni di salute al Cardarelli di Napoli, dove era ricoverata per una bronchite aggravatasi con la polmonite. La giovane donna, a quanto si è appreso, ha visto le sue difese immunitarie indebolirsi a causa di un brutto male. Nuove complicanze hanno deteriorato in maniera fatale la sua già precaria salute. Il decesso ha sconvolto tutti.