Stasera in tv, Masterchef Italia 10: le anticipazioni del 31 dicembre. Andrà in onda questa sera su Sky Uno e Now Tv la terza puntata del programma culinario. La gara non si fermerà dunque durante la notte di San Silvestro.





Durante questa prima serata, verrà trasmessa la prima prova in esterna. A giudicare l’abilità degli aspiranti chef, come di consueto, sarà la professionalità di Antonio Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli.

Anche questa sera, gli appassionati di cucina non rimarranno delusi. Sarà trasmessa infatti, su Sky Uno e su Now Tv, una nuova puntata del talent culinario di grande successo, giunto questa sera alla terza puntata di questa nuova edizione. Non mancheranno le sfide più agguerrite tra gli aspiranti chef, divenuti 20, dopo la prima eliminazione.

I concorrenti avranno a che fare anche questa sera con la Mistery box, la quale questa volta conterrà nove ingredienti delle passate edizioni. Gli aspiranti chef dovranno aggiungere a questi, nelle loro creazioni, anche un nuovo ingrediente da selezionare direttamente tra quelli presenti nella dispensa. Il vincitore di questa prova avrà un vantaggio nella successiva, ovvero l’Invention test, nel quale i concorrenti avranno a che fare con prodotti tipici italiani, presentati dai loro produttori.

Gli aspiranti chef si cimenteranno inoltre nella prova in esterna, esattamente a Crespi d’Adda, sito Unesco. Il tema della prova sarà il delivery food. I telespettatori assisteranno alla sfida della brigata rossa contro la blu, solo i componenti di una delle due squadre, quella vincente, saliranno sull’agognata balconata, mentre gli altri dovranno sfidarsi nel Pressure Test. La sfida decreterà chi sarà l’eliminato di questa sera.