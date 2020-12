Stasera in tv – L’anno che verrà: Capodanno con Amadeus su Rai 1

Un nuovo inizio stasera in televisione con L’anno che verrà: ospiti e anticipazioni sul Capodanno di Rai Uno, oggi 31 dicembre

Nonostante le limitazioni dovute alle norme poste dal Governo per arginare il propagarsi del contagio, la prima rete non ha rinunciato a portare nelle case degli italiani spettacolo e intrattenimento in occasione di questo Capodanno. Tutti a casa, quindi, ma non senza il divertimento portato dal programma L’anno che verrà e la speranza che ci attenda un anno migliore di questo. Scopriamo insieme qualche anticipazione su cosa accadrà stasera in televisione, su Rai 1 a partire dalle ore 21.00.

Niente piazza per L’anno che verrà ma tanti tanti ospiti

Amadeus sarà alla conduzione dello show di Capodanno di Rai 1 che, diversamente da quanto accaduto in passato, non sarà in piazza, fra la gente, ma negli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma. Nonostante le limitazioni è stata confermata la presenza di tanti ospiti appartenenti al mondo dello spettacolo e alcuni cantanti che vedremo esibirsi al prossimo Festival della canzone italiana. “Sarà una notte di Capodanno di festa in uno studio, al caldo dopo anni bellissimi in Basilicata dove sono stato accolto con grande affetto”, ha annunciato con entusiasmo Amadeus. Lo scorso anno infatti l’evento si è svolto in piazza in Basilicata e quest’anno si sarebbe dovuto tenere presso le Acciaierie di Terni. Le limitazioni hanno reso impossibile attuare il progetto, tuttavia non hanno impedito alla prima rete di organizzarsi e realizzarlo comunque in uno studio. Al fianco di Amadeus alla conduzione ci sarà anche Gianni Morandi e un pool di artisti che si accompagneranno a una band diretta dal maestro Stefano Palatresi.

Gli ospiti:

Arisa;

Gaia;

Annalisa;

Piero Pelù;

Umberto Tozzi;

Raf;

J-Ax;

Rocco Hunt;

Boomdabash;

Shade;

Rita Pavone;

Gigi D’Alessio;

Clementino;

Leroy Gomez dei Santa Esmeralda;

Viktorija Mihajlović;

Nino Frassica.

