Stasera in tv – Alvin Superstar 3: cast, trama e trailer, oggi 31 dicembre

Alvin Superstar 3, film tratto dalla serie con i fratelli Chipmunks, sarà in onda su Rai 2 in prima serata: le anticipazioni sulla pellicola di Capodanno dedicata ai piccoli

Alvin Superstar 3 – Si salvi chi può!, film del 2011 diretto da Mike Mitchell, è il sequel di Alvin Superstar e terza pellicola della serie dedicata ai piccoli scoiattoli. Adatto a tutta la famiglia, il lungometraggio in onda su Rai 2 a partire dalle ore 21.20 accompagnerà grandi e piccini all’ingresso nel nuovo anno. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più sul film.

Trama

I Chipmunk, le Chipette e Dave partono diretti agli International Music Awards a bordo di una nave da crociera. I piccoli scoiattoli, come al solito, combinano un guaio dietro l’altro costringendo il povero Dave, suo malgrado, a punirli facendoli rimanere in camera. Simon, il più saggio dei tre fratelli, parla con Dave e riesce ad avere la concessione di far scegliere loro almeno un film da soli. Le cose ovviamente non andranno come previsto e Alvin si dirigerà verso un casinò mentre Simon lo seguirà per cercare di fermarlo, le Chipette approderanno in una discoteca e l’unico a rimanere davanti alla televisione sarà Theodore, terrorizzato dal film dell’orrore scelto da Alvin. Quando Dave si renderà conto dell’accaduto seguirà una nuova punizione… ma questo basterà a rimettere in riga i piccoli scoiattoli ribelli? Ovviamente, no. E anzi, complice un aquilone, tutti i protagonisti si ritroveranno in mare e inizierà per loro una nuova mirabolante avventura.

Cast:

Jason Lee (Dave Seville);

David Cross (Ian Hawke);

Jenny Slate (Zoe);

Andy Buckley (Capitano Correlli);

Luisa D’Oliveira (Tessa);

Tucker Albrizzi (Tucker/Kite Kid);

Phillys Smith (Assistente di volo).

