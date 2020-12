Il rapporto tra Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori è nuovamente ai ferri corti: la produttrice spiega il perché non lo perdonerà mai.

Sono circa 20 anni che il matrimonio tra Rita Rusic, produttrice di origini croate, e Vittorio Cecchi Gori è finito. Dopo la separazione tra i due i rapporti sono divenuti molto tesi e per anni non si sono praticamente parlati. Nel 2017 c’è stato un riavvicinamento quando l’imprenditore toscano, colpito da un’ischemia cerebrale, aveva bisogno di supporto per riprendersi. Quella vicinanza sembrava aver appianato i conflitti e questa sensazione era stata confermata nel gennaio del 2020, quando Cecchi Gori era passato a trovarla al Grande Fratello Vip, programma nel quale Rita concorreva.

Nei mesi successivi, però, i motivi di contrasto sono riemersi e una violenta lite avuta in giugno ha segnato la nuova interruzione di rapporti. Rita sull’accaduto ha dichiarato: “Non ci parliamo da giugno, da quando io l’ho accusato per avermi tolto tutto”. Quindi successivamente spiega meglio a cosa si riferisce: “Lo rispetto come padre dei miei figli Mario e Vittoria, ma non lo perdonerò mai il fatto di aver confuso la sua unica famiglia per un nemico e il fatto di avermi tolto la dignità di produttrice”.

Rita Rusic: “Il mio divorzio è stato a costo zero”

Accusata da anni di essersi arricchita grazie al divorzio con Cecchi Gori, Rita ci tiene a precisare che le cose non stanno come sembrano: “Parlano della mia separazione milionaria: la verità è che ho fatto un divorzio a zero euro”. In conclusione parla delle ragioni che hanno portato alla separazione: “Era diventato un uomo molto aggressivo. Si sa che nei momenti difficili può succedere di tutto. Eravamo una famiglia sofferente e lui se ne rendeva conto. Ma si vede che dall’altra parte c’era qualcosa di più importante”.

