Ricordate la Nintendo 64? Esiste una mod che vi permetterà di utilizzare le cartucce originali e farla diventare una console portatile.

Nel 1996 l’ingresso a gamba tesa di Sony nel mercato dei videogame ha oscurato la stella di Nintendo. La compagnia nipponica era stata sin dagli inizi degli anni ’80 la dominatrice del mercato delle console casalinghe, battendo costantemente la concorrenza della Sega. Nel 1994 la Playstation si è imposta a livello globale, rubando clienti a Nintendo e al suo Snes. L’azienda di Kyoto ha deciso allora di controbattere lanciando la Nintendo 64, console più potente di quella della concorrente ma con lo svantaggio di utilizzare ancora le cartucce al posto dei più duttili e spaziosi CD.

Si è trattato di un doppio smacco per Nintendo, la quale aveva rifiutato la partnership con Sony un paio di anni prima, proprio perché questa aveva proposto la sostituzione delle cartucce con i CD. Sebbene la quinta generazione di console sia stata dunque vinta a mani basse da Playstation, diventata tra il 1994 ed il 2000 la console più venduta della storia (102,49 milioni di hardware distribuiti), la Nintendo 64 (32,93 milioni di unità vendute) in quel periodo ha fatto divertire milioni di videogiocatori.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Nintendo 64, la mod per farla diventare una console portatile

Sebbene dunque dal punto di vista commerciale Nintendo 64 abbia rappresentato la prima sconfitta dell’azienda di Kyoto, con il passare degli anni la console è diventata un oggetto di culto tra gli appassionati esattamente come la Nes e la Snes prima. Per le prime due console, Nintendo ha proposto in questi anni una versione mini con una raccolta dei giochi più rappresentativi, mentre per questa non è stato fatto nulla di simile.

Leggi anche ->Super Nintendo World: il papà di Super Mario presenta l’attrazione del parco

A meno di avere ancora un vecchio tubo catodico, utilizzare una Nintendo 64 è impossibile. Significa che non c’è modo di giocare ai titoli che hanno segnato quell’epoca? Non esattamente, nel corso degli ultimi 20 anni gli appassionati sono riusciti a far fruire i giochi ai videogamer tramite degli emulatori per Pc e di recente c’è chi l’ha trasformata in una console portatile.

Leggi anche ->Cyberpunk 2077, Sony lo toglie dallo store e rimborsa gli utenti

L’incredibile risultato è stato raggiunto da GmanModz, il quale è riuscito ad utilizzare i componenti originali della Nintendo 64 per creare una console portatile dalle dimensioni di una cartuccia. L’appassionato ha rivelato che la sua creazione non è perfetta, anzi la durata della batteria (è possibile inserirne solo una) è decisamente bassa, ma il risultato ottenuto è ugualmente incredibile.