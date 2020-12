By

Manca ormai poco al tradizionale messaggio che, come ogni 31 dicembre, il Capo dello Stato rivolgerà agli italiani: ecco i temi sul tavolo del Presidente Sergio Mattarella.

In questo strano Capodanno in cui l’emergenza Covid sembra aver fatto piazza pulita di ogni consuetudine e tradizione, resta almeno un punto fermo: il messaggio del Capo dello Stato agli italiani. E a differenza degli altri anni stavolta il discorso di Mattarella non sarà un condensato di considerazioni ovvie e di banalità, perché i mesi che ci stiamo lasciando alle spalle e, soprattutto, quelli che ci aspettano prospettano uno scenario inedito. Senza contare la possibile crisi di governo che incombe all’orizzonte.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Il discorso “speciale” di Mattarella a tutti gli italiani

Una cosa è certa: nel discorso di questa sera, ovviamente in diretta tv, il presidente Mattarella saluterà gli italiani cercando di infondere fiducia e la speranza e indicando esempi concreti di come il Paese possa uscire dall’emergenza continuando a puntare sulla collaborazione internazionale e sul progetto europeo.

Sicuramente il Capo dello Stato ricorderà alcuni dei casi più significativi di quei 36 eroi del quotidiano da lui premiati l’altro ieri, emblema dell’Italia migliore (e non solo sul fronte della lotta al Covid), e citerà tutti coloro che, spesso nell’ombra e in silenzio, offrono il loro impegno e riscattano quell’orgoglio nazionale di cui tendiamo a dimenticarci.

Leggi anche –> Stasera in tv – L’anno che verrà: Capodanno con Amadeus su Rai 1

Leggi anche –> Capodanno 2021 a Milano: un grande evento in streaming

Leggi anche –> Trump, party di Capodanno con 500 invitati in Florida: “Calpesta le regole”

Non mancherà un cenno a quel vaccino che l’Italia e l’Europa tutta hanno finalmente a disposizione, primo segnale di fiducia e di solidarietà, grazie alla scienza. In vista della difficile sfida della ripartenza, Mattarella consiglierà probabilmente cautela e richiamerà tutte le forze politiche al senso di responsabilità. Per il bene di tutti, e soprattutto dei giovani.