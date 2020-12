MasterChef 10, chi è Sedighe Sharifi Dahaji: da Theran a Venezia

MasterChef 10 fa il suo grande ritorno sul piccolo schermo. Sedighe Sharifi Dahaji è una delle nuove concorrenti.

Finalmente è tornato il programma di cucina più seguito d’Italia. Per i concorrenti può cominciare la grande avventura che li porterà a cimentarsi in sfide all’ultimo piatto.

La Vigilia di Natale è stata ancora più speciale dato che è proprio in questo giorno che si è formata la Masterclass. In essa troviamo anche Sedighe Sharifi Dahaji.

MasterChef 10, Sedighe Sharifi Dahaji: nella cucina ritrova la serenità

Ha 32 anni, è nata a Teheran ma vive a Venezia. Si trasferisce in Italia per laurearsi in Economia e dopo diventa una mamma a tempo pieno. Un’altra delle sue grandi passioni sono le animazioni, infatti prima di diventare mamma lavorava per il cinema.

La 32enne viene da una famiglia molto numerosa, infatti ha ben 7 sorelle e 3 fratelli. La sua passione per la cucina è nata grazie a sua madre. Sfortunatamente, Sedighe perde l’amato genitore a 14 anni e il profumo dei piatti che veniva dalle case vicine gliela ricorda costantemente. Sarà proprio la volontà di ricordare la madre che la farà avvicinare ancora di più alla cucina.

Quest’arte la fa essere serena e la rende davvero felice. “Voglio mostrare amore nei piatti“, è così che parla della sua passione. Durante il live cooking ha presentato un piatto povero e ha cercato di giocare con le spezie così da ricordare la sua terra. “E’ un piatto che racconta la tua terra in un modo incredibile” ha detto chef Barbieri.

Dopo aver ottenuto il grembiule grigio, si è dovuta cimentare nella preparazione di una parmigiana di melanzane. Con una prova senza precedenti si è guadagnata l’ingresso nella cucina più famosa d’Italia. Sicuramente, gli altri concorrenti non avranno vita facile con lui.