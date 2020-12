MasterChef 10, chi è Maxwell Alexander: dagli Usa con furore

By

MasterChef 10 fa il suo grande ritorno sul piccolo schermo. Maxwel Alexander è uno dei venti concorrenti. Scopriamo chi è.

Finalmente è tornato il programma di cucina più seguito d’Italia. Per i concorrenti può cominciare la grande avventura che li porterà a cimentarsi in sfide all’ultimo piatto.

La Vigilia di Natale è stata ancora più speciale dato che è proprio in questo giorno che si è formata la Masterclass. In essa troviamo Maxwel Alexander, un americano con la passione per l’Italia.

Maxwel Alexander, l’aspirante chef con la passione per la moda

Ha 63 anni e viene dagli Stati Uniti, più precisamente dal Michigan. La sua passione per la cucina comincia molto tempo fa, quando l’uomo si trovava ancora oltreoceano. A quel tempo amava guardare sua madre destreggiarsi in cucina, ma questa non è stata l’unica influenza che l’ha spinto verso i fornelli. Un grazie speciale va anche a sua nuora Eva, “mia nuora calabrese” come dice Maxwel.

Leggi anche -> Masterchef, che fine ha fatto l’ultimo vincitore Antonio Lorenzon: non si è sposato

In base a quanto dice l’aspirante chef, sarebbe stata lei a insegnarli alcuni segreti della cucina italiana. I suoi racconti sulle sue influenze culinarie non finiscono qui perché ha confessato che anche suo figlio è un ottimo chef. In coda alla lista troviamo anche una sua amica di Roma che è una chef di catering.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MasterChef Italia (@masterchef_it)

Oltre alla cucina c’è anche una grande passione per la moda e la sartoria italiana. A ciò si aggiunge il grande amore, nonché la professione stessa di Maxwell: la scrittura. L’uomo intende la cucina come una lingua composta da molti dialetti e sarebbe decisamente un peccato non conoscerli tutti.

Leggi anche -> Antonino Cannavacciuolo, chi è la moglie Cinzia Primatesta: età, foto, lavoro

Durante i casting online si è dilettato nella preparazione di un piatto che aveva come ingrediente principale l’astice. Già in quel momento era riuscito ad incuriosire i giudici, ma la svolta finale c’è stata nel Live Cooking. Durante il suo svolgimento ha presentato un piatto a base di pesce spada con spezie nord africane. Se l’impiattamento l’asciava un po’ a desiderare, il gusto ha convinto i giudici.