MasterChef 10, chi è Irish Soldani: il cibo come ancora di salvezza

MasterChef 10 fa il suo grande ritorno sul piccolo schermo. Irish Soldani è uno dei nuovi concorrenti. Scopriamo chi è.

Finalmente è tornato il programma di cucina più seguito d’Italia. Per i concorrenti può cominciare la grande avventura che li porterà a cimentarsi in sfide all’ultimo piatto.

La Vigilia di Natale è stata ancora più speciale dato che è proprio in questo giorno che si è formata la Masterclass. In essa troviamo anche Irish Soldani.

MasterChef 10, Irish Soldani: età, carriera, vita privata

Ha 25 anni ed è nato a Borgomanero, ma vive ad Asiago. Dentro di sé ha grande forza e determinazione, caratteristiche che si sono già ben palesate durante lo svolgimento del programma.

Leggi anche -> MasterChef 10, chi è Ilda Muja: foto, età, lavoro, vita privata e curiosità

La morte del padre lo ha spinto a lasciare la scuola quando aveva solo 16 anni così da poter dare una mano in casa. Sarà proprio in questo periodo che si avvicinerà alla cucina, scoprendo in essa una grande passione. Questa diventa una vera e propria ancora di salvezza nei momenti bui.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Il suo obiettivo è quello di vincere il programma per potersi finalmente dedicare completamente al cibo e alla cucina. La sua più grande fan rimarrà sempre sua sorella dato che è proprio grazie a lei che Irish si è iscritto al programma. “Beh è stata lei a spingermi tanto e a convincermi a candidarmi a MasterChef. Ha sempre creduto in me e nella mia passione per la cucina”.

Leggi anche -> MasterChef 10, chi è Azzurra D’Arpa: dalle navi da crociera alla televisione

“Leggera, fusion e sensoriale“, è così che descrive la sua cucina. Il ragazzo si dimostra molto ambizioso e grazie al programma targato Sky punta a cambiare vita e a usare questa esperienza come trampolino di lancio. Grazie al suo piatto è riuscito a conquistare ben 3 “sì” e a ottenere il grembiule bianco. A questo punto non ci resta che vedere cos’altro lo aspetta.