MasterChef 10, chi è Igor Nori: foto, età e curiosità

MasterChef 10 fa il suo grande ritorno sul piccolo schermo. Igor Nori è uno dei nuovi concorrenti. Scopriamo chi è.

Finalmente è tornato il programma di cucina più seguito d’Italia. Per i concorrenti può cominciare la grande avventura che li porterà a cimentarsi in sfide all’ultimo piatto.

La Vigilia di Natale è stata ancora più speciale dato che è proprio in questo giorno che si è formata la Masterclass. In essa troviamo anche Igor Nori.

MasterChef 10, Igor Nori: un direttore di coro ai fornelli

Nella prima puntata il 42enne ha fatto da apripista. Si è presentato davanti ai giudici accompagnato dalla moglie e ha presentato un piatto molto particolare: “gnocchi burro e timo alle note d’arancia“. Il tutto è stato seguito da un accompagnamento musicale: l’aspirante chef e la moglie hanno intonato un duetto lirico.

Una partenza un po’ in salita per il 42enne perché lo chef Barbieri boccia il suo piatto. Fortunatamente, sarà salvato da chef Cannavacciuolo che ha visto in lui un grande potenziale. Igor è però riuscito a riscattarsi nella seconda puntata.

Il direttore di coro non ha voluto rischiare troppo e ha proposto ai giudici un piatto a base di cervo. La conoscenza approfondita della materia prima gli ha permesso di mettere in atto una prestazione molto convincente. Il suo “Cervo in salsa di fichi” ha decisamente fatto breccia nella giuria e l’uomo ha saputo riconquistare anche lo chef Barbieri che ha commento il piatto dicendo “Ottimo colpo”.

L’aspirante chef viene da Montecchio Maggiore ha una forte personalità fatta da due anime: una da ferroviere e una da direttore di core. L’altra sua grande passione è ovviamente la cucina. Inizia ad avvicinarsi a quest’arte quando aveva 12 anni e grazie all’aiuto di sua nonna riesce a far suoi tutti quei segreti.