MasterChef 10, chi è Giuseppe Ricchiuti: un cuoco anni ’80

MasterChef 10 fa il suo grande ritorno sul piccolo schermo. Giuseppe Ricchiuti è uno dei nuovi concorrenti. Scopriamo chi è.

Finalmente è tornato il programma di cucina più seguito d’Italia. Per i concorrenti può cominciare la grande avventura che li porterà a cimentarsi in sfide all’ultimo piatto.

La Vigilia di Natale è stata ancora più speciale dato che è proprio in questo giorno che si è formata la Masterclass. In essa troviamo anche Giuseppe Ricchiuti.

MasterChef 10, Giuseppe Ricchiuti: età, foto, curiosità

Ha 36 anni e di lavoro è un idraulico. Vive a Firenze, ma ciò che salta subito all’occhio è la sua passione per gli anni ’70 e ’80: il suo look non lascia spazio a fraintendimenti.

Un’altra sua grande passione è il collezionismo. Negli anni è riuscito a mettere da parte diversi testi e ricettari antichi che vanno dal periodo medievale agli anni dell’Artusi. Durante il Live Cooking ha presentato ai giudici una “Chitarrina moliscana“, cioè degli spaghetti alla chitarra con cacciucco.

Un piatto che racconta i suoi 36 anni e che ha saputo conquistare gli Chef Barbieri e Cannavacciuolo. Per lui arriva il grembiule grigio, ma lo attende ancora un’altra prova. “Per me la cucina è condivisione“, è con questo spirito che cucina ogni piatto dove il tradizionale e l’originalità si mischiano.

Essere l’unico a fare un vero fish and chips gli ha fatto guadagnare un biglietto di sola andata per la Masterclass. Questo è davvero l’inizio di una grande avventura che lo vedrà scontrarsi con gli altri agguerritissimi concorrenti. Sicuramente tutti i suoi libri di cucina sapranno dargli un validissimo aiuto, ma per sapere cosa succederà in seguito non ci resta altro che vedere le prossime puntate. Chissà se sarà lui il futuro vincitore del programma.