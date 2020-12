MasterChef 10, chi è Federica Di Lieto: foto, età, curiosità

MasterChef 10 fa il suo grande ritorno sul piccolo schermo. Federica Di Lieto è una delle nuove concorrenti. Scopriamo chi è.

Finalmente è tornato il programma di cucina più seguito d’Italia. Per i concorrenti può cominciare la grande avventura che li porterà a cimentarsi in sfide all’ultimo piatto.

La Vigilia di Natale è stata ancora più speciale dato che è proprio in questo giorno che si è formata la Masterclass. In essa troviamo anche Federica Di Lieto.

MasterChef 10, Federica Di Lieto: dall’ingegneria chimica ai fornelli

Ha 30 anni ed è una laureanda in ingegneria chimica. Questa non è l’unica sua passione perché la giovane ama anche la pallavolo. Pratica questo sport da ben vent’anni e si è resa protagonista dell’ultimo campionato della Volley Cosenza in serie C.

La Di Lieto è nata a Cosenza, ma vive a Montalto Uffugo. Crescendo, la sua famiglia è riuscita a trasmetterle la passione per la cucina che è diventato il suo altro grande amore. Un amore che si è tramutato in un sogno che si è coronato con la partecipazione a MasterChef.

Fin dall’inizio del programma è riuscita a mettersi in luce per la sua tecnica. La prova che le ha permesso di conquistare il pass per la fase successiva è stata la preparazione della carne in quattro modi diversi. Sfortunatamente, non è riuscita a eccellere in tutte le preparazioni ma le sue doti tecniche l’hanno fatto spiccare. La donna aveva usato una padella per ogni filetto per realizzare le cotture diverse.

I suoi piatti sono semplici ma decisamente originali. Da casa sono tutti impazienti di vedere come se la caverà nei prossimi episodi. Di sicuro, la sua squadra e la sua famiglia staranno facendo il tifo per lei.