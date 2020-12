MasterChef 10 fa il suo ritorno sul piccolo schermo. Eduard Lora Alcantara è uno dei nuovi concorrenti. Scopriamo chi è e qual è il suo sogno

Finalmente è tornato il programma di cucina più seguito d’Italia. Per i concorrenti può cominciare la grande avventura che li porterà a cimentarsi in sfide all’ultimo piatto.

La Vigilia di Natale è stata ancora più speciale dato che è proprio in questo giorno che si è formata la Masterclass. In essa troviamo anche Eduard Lora Alcantara.

MasterChef 10, Eduard Lora Alcantara: il sogno di diventare chef

Ha 29 anni ed è nato a Santo Domingo. Da diverso tempo vive a Verona dove lavora come commesso in un negozio del centro storico. C’è solo una cosa che supera il suo amore per la cucina, quello per la fidanza Roberta e per sua madre e sua nonna.

“La mia ancora di salvezza” così definisce la sua fidanzata. Anche il rapporto con sua madre e sua nonna sono molto importanti. E’ stata proprio quest’ultima che gli ha fatto scoprire la cucina. Da quel momento ha sempre coltivato questa passione e ha continuato a sperimentare.

“Cerco di abbinare ingredienti base della cultura italiani e francese nella mia”, così descrive la sua cucina. Grande attenzione va anche all’impiattamento perché vuole che sia tutto perfetto. Ciò che prova in cucina è una sensazione talmente forte e bella che vorrebbe viverla sempre. E’ per questo che il suo sogno è quello di diventare uno chef. Nonostante una partenza decisamente in salita a causa di una dimenticanza, riesce a conquistare il grembiule grigio.

Fortunatamente, grazie un buon poké è riuscito a guadagnarsi il grembiule bianco. Ora non ci resta che vedere se riuscirà ad arrivare in finale e a realizzare il suo sogno.