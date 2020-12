MasterChef 10, chi è Cristiano Cavolini: da saldatore a cuoco

By

MasterChef 10 fa il suo grande ritorno sul piccolo schermo. Cristiano Cavolini è uno dei venti concorrenti. Scopriamo chi è.

Finalmente è tornato il programma di cucina più seguito d’Italia. Per i concorrenti può cominciare la grande avventura che li porterà a cimentarsi in sfide all’ultimo piatto.

La Vigilia di Natale è stata ancora più speciale dato che è proprio in questo giorno che si è formata la Masterclass. In essa troviamo Cristiano Cavolini, un saldatore con la passione per la cucina.

Cristiano Cavolini: “Tifiamo tutti per lui”

Ha 46 anni e lavora come saldatore. E’ originario di Solarolo e vive a Bologna. “Faccio una vita non mia da quando ho lasciato l’Alberghiero a 14 anni”, ha confessato durante il programma.

L’uomo è anche il presidente della pro loco di Luogo. Sfortunatamente il suo ingresso nel programma è stato un po’ in salita dato che ha dovuto affrontare una prova in più. Al primo test era riuscito ad ottenere il grembiule grigio presentando ai giudici la sua spoja lorda rivisitata. Sarà il suo fish&chips a fargli ottenere l’ambito grembiule bianco.

Nella sua vita ha dovuto mettere da parte il suo grande amore per la cucina. Da casa lo stanno sostenendo molte persone tra cui tutta la pro loco: “Siamo tutti con lui. Anche in cucina farà vedere quanto vale”. Tra i suoi sostenitori anche la compaesana Laura Pausini che è stata anche sua compagna di scuola. Anche il suo compagno Gianluca e il loro cane Rocky faranno il tifo per lui.

Nonostante tutti i concorrenti siano agguerriti, Cristiano saprà di sicuro difendersi con i suoi piatti caserecci e abbondanti. Siamo tutti curiosi di vedere come se la caverà nelle prossime sfide.