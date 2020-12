MasterChef 10, chi è Antonio Colasanto: età, foto e curiosità

MasterChef 10 fa il suo grande ritorno sul piccolo schermo. Antonio Colasanto è uno dei nuovi concorrenti. Scopriamo chi è.

Finalmente è tornato il programma di cucina più seguito d’Italia. Per i concorrenti può cominciare la grande avventura che li porterà a cimentarsi in sfide all’ultimo piatto.

La Vigilia di Natale è stata ancora più speciale dato che è proprio in questo giorno che si è formata la Masterclass. In essa troviamo anche Antonio Colasanto.

MasterChef 10: Antonio Colasanto, con i suoi piatti ha già stupito tutti

“Il piatto che presento oggi, secondo me, è abbastanza ambizioso, non di facilissima realizzazione”. E’ così che Antonio ha descritto il suo piatto. Il ragazzo è un dottorando in chimica degli alimenti che si diletta nell’arte della cucina e che ha già raggiunto degli ottimi risultati.

Un piatto con molte preparazioni chiamato “Un branzino tra le risaie“. Nonostante la tensione, Antonio ha saputo stupire i giudici che sono rimasti ammaliati dalla sua bravura e dalla sua personalità.

Su di lui sappiamo che ha 26 anni ed è nato a Pisa, ma vive a Novara. Oltre ai successi culinari, vanta anche una laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche che ha conseguito con il massimo dei voti. Nella sua vita c’è spazio anche per l’amore: è fidanzato da ben dieci anni con Francesca. I due si sono conosciuti in terza superiore e non si sono più lasciati.

Tra le sue passioni troviamo anche la pesca, una disciplina che l’ha spinto a informarsi sulle tecniche di cottura più efficaci. Il suo obiettivo è quello di esaltare nel migliore dei modi la materia prima e, visto successo del suo piatto, possiamo dire che ci è certamente riuscito.