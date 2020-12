MasterChef 10, chi è Alessandra Nioi: per lei la cucina è uno sfogo

MasterChef 10 fa il suo grande ritorno sul piccolo schermo. Alessandra Nioi è una delle nuove concorrenti. Scopriamo chi è.

Finalmente è tornato il programma di cucina più seguito d’Italia. Per i concorrenti può cominciare la grande avventura che li porterà a cimentarsi in sfide all’ultimo piatto.

La Vigilia di Natale è stata ancora più speciale dato che è proprio in questo giorno che si è formata la Masterclass. In essa troviamo anche Alessandra Nioi.

MasterChef 10, Alessandra Nioi: foto e curiosità

“Vorrei tanto che i giudici vedessero la mia passione e vedessero quello che faccio”. E’ con queste parole che inizia l’avventura a MasterChef per Alessandra. Ad accompagnarla durante il live cooking c’era suo padre che, con la sola presenza, ha saputo infonderle un grandissimo coraggio.

La ragazza ha 29 anni e viene dalla Sardegna dove vive con la madre e tre adorabili gatti. Studia giurisprudenza, ma l’altra sua grande passione è la cucina che ha imparato a fare sua nel corso degli anni. Ha iniziato a destreggiarsi ai fornelli quando aveva solo 9 anni dato che la madre era impegnata con il lavoro. Pian piano da necessità è diventata una vera e propria passione.

“Ora come ora la cucina mi dà una felicità che non mi dà lo studio”, una risposta secca e molto matura alla domanda sul perché si fosse iscritta alla competizione. Alessandra non ha mai fatto segreto di come riesca a esprimere i suoi sentimenti grazie alla cucina.

E’ stata propria quest’arte a far riavvicinare lei e sue padre. Come ha raccontato ai giudici, i suoi genitori si sono separati quando aveva solo 5 anni e questo fatto l’aveva allontana dal padre. Dopo essere ripartiti da zero, il loro rapporto si è rimarginato tanto che il genitore l’ha accompagna a Milano. Durante il Live Cooking a presentato un piatto intitolato “Intrecci dall’Isola” composto da pasta loringhittas con ragù di agnello, zest di limone e crema di pecorino e zafferano. Grazie alle sue doti riesce a guadagnarsi il grembiule grigio, ma sarà solo con “Salto nel buio” che riuscirà ad ottenere quello bianco.