Madalina Ghenea, chi è l’ex compagno Matei Stratan: perché non si sono sposati

L’ex fidanzato della modella rumena Madalina Ghenea è il ricco imprenditore Matei Stratan. Vediamo perché la storia tra i due non ha funzionato.

Madalina Ghenea è la nuova fiamma del calciatore della Roma Nicolò Zaniolo. In passato, però, è stata legata sentimentalmente all’imprenditore rumeno Matei Stratan.

Matei Stratan è l’erede di una ricchissima famiglia rumena. L’annuncio della sua relazione con la modella Madalina Ghenea è arrivato quando i due si sono presentati mano nella mano all’Ischia Global Fest durante l’estate del 2016. In molti hanno pensato che la top model avesse fatto un ottimo acquisto, visto che il patrimonio della famiglia Stratan è stimato intorno ai 200 milioni di euro. Inoltre, come tutti i rampolli che si rispettino, ha studiato tra Londra e gli Stati Uniti, ma il loro amore è scoppiato a Bucarest, dove si sono incontrati grazie ad amici in comune.

Madalina Ghenea e Matei Stratan, perché è finita

Prima di ritrovare la serenità con Matei Stratan. Madalina Ghenea era stata legata sentimentalmente a Philipp Plein. Da quando la coppia si è messa insieme nel 2016, però, sono sempre sembrati innamoratissimi e felicissimi e dal loro amore è nata anche una bambina, Charlotte.

Cos’è andato storto per la coppia felice allora? Secondo i rumors il ricco imprenditore Matei Stratan avrebbe tradito la sua Madalina con un’altra modella, proprio nello stesso tempo in cui i due erano stati avvistati più volte in cerca delle fedi nuziali nelle migliori gioiellerie di Milano. Dal presunto tradimento la coppia sarebbe entrata in crisi e la Ghenea avrebbe scelto di annullare le nozze. Ad oggi non si sa in che rapporti siano i due ex.