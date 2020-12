Loredana Lecciso disperata, la figlia Jasmine se ne va per sempre

Loredana Lecciso racconta i propositi per il prossimo anno e vive con apprensione la decisione di Jasmine di vivere fuori casa.

Quello che si accinge alla conclusione è stato per Loredana Lecciso un anno decisamente ricco di emozioni. In primo luogo è riuscita a ricucire definitivamente il rapporto con Al Bano trovando un armonia che non viveva ormai da tempo. Poi c’è stata la definitiva esplosione di Jasmine: la figlia ha intrapreso un nuovo percorso di vita e si avvia verso una strada professionale nel mondo dello spettacolo ma senza trascurare gli studi. Jasmine, infatti, si è iscritta all’Università e si è trasferita a Milano per poter seguire le lezioni.

Intervistata dal settimanale Nuovo, Loredana fa un bilancio dell’anno e si dice soddisfatta. Tanto che al prossimo anno chiede solo la capacità di essere un supporto ideale per i figli così come lo è stata nel 2020: “Anche quest’anno mi impegnerò al massimo affinché la vita dei miei figli possa essere sempre serena, cercando di fare incontrare loro meno difficoltà possibili. Se i ragazzi sono felice, anch’io lo sono”.

Loredana Lecciso: “Il trasferimento di Jasmine? Non è un salto nel vuoto”

Loredana è orgogliosa dei primi passi di Jasmine nel mondo dello spettacolo e si dice sicura che anche molti detrattori si sono ricreduti dopo averla vista in televisione. Per quanto riguarda l’Università, la Lecciso spiega: “Mia figlia è iscritta alla Iulm, un’università privata di Milano. Purtroppo, a causa della Pandemia, le lezioni si tengono ancora a distanza per cui il vero trasloco è rimandato ai prossimi mesi”.

L’opinionista televisiva ammette di essere una madre apprensiva e di avere dubbi e timori sull’avventura universitaria in un’altra città, ma sa anche che è una parte fondamentale della sua vita e non si è opposta: “Sono una mamma molto apprensiva, lo ammetto, un po’ ‘Pesantuccia’, che fa mille raccomandazioni. Ma lei è più forte di me! Per fortuna, però, Jasmine a Milano vivrà con la mia primogenita Brigitte”.