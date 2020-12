Italiano morto in Spagna: Diego, 33 anni, travolto da onda anomala

Lo sfortunato Diego è il cittadino italiano morto in Spagna durante una vacanza. Era alle Canarie col padre ed alcuni amici.

Un turista italiano morto in Spagna. È la tragedia capitata nella giornata di martedì 29 dicembre 2020, con la vittima che era in giovane età. Lui si chiamava Diego Nicchi, era originario della località toscana di Anghiari, in provincia di Arezzo, e si trovava a Tenerife in compagnia del padre e di alcuni amici. Il ragazzo si era concesso una vacanza nell’arcipelago delle Canarie per salutare l’arrivo del 2021.

Ma quello che sarebbe dovuto essere un piacevole pernottamento all’estero, nel bel mezzo dell’Oceano Atlantico, si è trasformato in una tragedia conclusasi con la sua scomparsa. Il giovane italiano morto in Spagna è rimasto travolto da una possente onda anomala mentre il gruppo del quale faceva parte stava passeggiando su di un pontile. L’enorme massa d’acqua ha portato via Diego facendolo annegare. Il suo corpo è stato trovato su degli scogli situati ad una certa distanza.

Italiano morto in Spagna, da tempo lui ed il padre vivevano in Romania

ieri alle ore 15. è venuto a mancare mio figlio Diego. Portato via dalle onde. Pubblicato da Nicchi Velso su Mercoledì 30 dicembre 2020

Per condurre le ricerche, che purtroppo si sono chiuse nel peggiore dei modi possibili, la squadra di ricerche incaricata di rintracciare Diego ha fatto uso anche di un elicottero. Degli altri connazionali che erano con la vittima si segnala anche il ferimento di un uomo di 47 anni, che dopo questo improvviso e tragico episodio ha rimediato la frattura di una gamba.

Diego e suo padre da tempo vivevano in Romania per affari ed erano attivi nella commercializzazione di tartufi e di funghi. Proprio il papà del ragazzo ha parlato di questa tragedia su Facebook, comunicando a parenti ed amici la drammatica scomparsa del figlio. Il povero Diego sta ricevendo tanti messaggi nei quali chi lo conosceva lo ricorda con grande commozione.