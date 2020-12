Incidente, gemelli di 10 anni coinvolti in schianto tra due auto – FOTO

Un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio del 30 dicembre 2020 porta al ferimento di due ragazzini, subito portati in ospedale.

A Giano dell’Umbria si è sfiorata la tragedia. Nel pomeriggio di mercoledì 30 dicembre 2020 un incidente stradale di proporzioni considerevoli si è verificato in provincia di Perugia. E tra gli individui coinvolti ci sono anche due bambini.

Leggi anche –> Puglia, giovane dottoressa morta in incidente: tornava dall’ospedale FOTO

Si tratta di due gemelli di soli 10 anni di età, che hanno rimediato delle ferite tali da dovere richiedere un immediato ricovero in ospedale. Il luogo esatto dell’incidente è ubicato tra le località di Bastardo e Montecchio. Quest’ultima è una frazione di Giano dell’Umbria. I bambini hanno ricevuto soccorso in due ospedali diverse. Loro sono un maschio ed una femmina, con il primo entrato al ‘San Giovanni Battista’ di Foligno. L’altra invece è entrata in codice rosso al ‘anta Maria della Misericordia’ di Perugia.

Leggi anche –> Pesaro, che incidente nella notte: tir a fuoco, morto conducente – VIDEO

Incidente, cause da stabilire ma sembra che la pioggia abbia giocato un ruolo importante

Proprio la bambina ha presentato il quadro clinico peggiore anche se per fortuna né lei né il fratellino risultano essere in pericolo di vita. Sono due i mezzi coinvolti in questo incidente, entrambe delle auto di dimensioni contenute. Lo scontro tra le utilitarie ha coinvolto in totale due adulti, oltre i bambini.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Madre e figli morti, risolto il mistero dei corpi decomposti trovati in casa

Subito sono scattati i soccorsi, con i vigili del fuoco di stanza a Todi, i quali hanno dovuto estrarre i conducenti e la ragazzina dalle lamiere dei veicoli prima di poterli dare in consegna al personale medico del 118. Non sono ancora note le cause di questo schianto, sul quale hanno effettuato i dovuti rilievi i carabinieri. Quel che è parso evidente è che il manto stradale era reso scivoloso dalla pioggia caduta in maniera copiosa. Inoltre anche la luminosità non era particolarmente elevata in quel tratto di strada.