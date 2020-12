Ibrahimovic a Sanremo, incredibile ma vero: ecco quanto guadagnerà

E’ stato svelato il presunto cachet di Zlatan Ibrahimovic per la partecipazione al Festival di Sanremo dal 2 al 6 marzo 2021.

Dopo la notizia dell’arrivo di Zlatan Ibrahimovic al Festival di Sanremo, la domanda sorge spontanea: quando intascherà l’attaccante svedese per la sua performance sull’Ariston? Il giornalista Gabriele Parpiglia ha rivelato su Radio Sportiva il quantum, lasciando molti di stucco.

Quanto ci costa Ibrahimovic all’Ariston

Secondo l’indiscrezione, Ibrahimovic percepirà lo stesso compenso di Fiorello, riconfermato per il secondo anno consecutivo dall’amico Amadeus: 50 mila euro a serata per partecipare all’evento più importante dello spettacolo italiano (compreso mercoledì 3 marzo, quando sarà molto probabilmente costretto a collegarsi senza presenziare fisicamente, dovendo disputare il match Milan-Udinese).

Sempre stando agli ultimi rumors, visto che l’orario della partita Milan-Udinese non è stato ancora stabilito, non è da escludere che Ibrahimovic possa prendere un volo e riuscire ad arrivare in tempo sul palco dell’Ariston. Intanto, nel periodo del Festival il Nostro non si allenerà a Milanello come di consueto, ma a Montecarlo.

E sono già partite le scommesse sull’abbigliamento del calciatore. A detta dei bookmaker, il colore più gettonato è il blu, mentre gli stilisti favoriti sono Dsquared, Etro e Dolce&Gabbana. Con tutta probabilità, inoltre, Ibra sarà accompagnato nella città dei fiori dalla moglie Helena Seger, che l’ha reso papà dei piccoli Maximilian e Vincent. Lui intanto si sta preparando a modo suo all’evento: ecco il gustosissimo video che ha pubblicato poche ore fa sul suo profilo Instagram e diventato subito virale.