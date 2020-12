Ibrahimovic Sanremo, come farà durante Milan-Udinese?

Nuove polemiche intorno alla partecipazione di Zlatan Ibrahimovic a Sanremo 2021: c’è anche Milan-Udinese di sera in quella settimana

Zlatan Ibrahimovic sarà una dei protagonisti al Festival di Sanremo 2021, che andrà in onda dal dal 2 al 6 marzo. La partecipazione del campione svedese è prevista ogni sera come annunciato dallo stesso Amadeus, ma sono già nate diverse polemiche visto che in quella settimana il Milan dovrà giocare una sfida di campionato contro l’Udinese. Nella giornata di ieri è apparso un comunicato ufficiale della società rossonera che ha rassicurato tutti: Zlatan non salterà alcuna gara. Come rivelato in anteprima dal portale Dagospia lo stesso club starebbe pensando a delle nuove strategie per evitare concomitanze tra i due eventi.

Leggi anche –> Sanremo 2021, primi colpi di Amadeus: Ibrahimovic, Achille Lauro, Elodie

Leggi anche –> Sanremo 2021, Ibrahimovic al fianco di Amadeus e Fiorello: l’idea

Ibrahimovic Sanremo, le varie ipotesi per Milan-Udinese

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Sul tavolo ci sarebbero varie ipotesi per evitare incomprensioni e malumori. La prima potrebbe essere quella di un volo post partita alle 22.40 o un semplice collegamento da Milano soltanto per quella sera. Inoltre, si potrebbe provare anche ad anticipare la sfida alle 19 soltanto per quella giornata. Infine, sono partite anche le prime scommesse su cosa indosserà Ibrahimovic per quelle serate emozionanti, sicuramente in compagnia della moglie. Per i bookmaker il colore preferito potrebbe essere il blu, mentre gli stilisti favoriti sarebbero Dsquared, Etro e Dolce&Gabbana.